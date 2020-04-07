Ё-хо-хо – и бутылка рома!

2-го апреля в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило сообщение от директора магазина «Магнит» на Садовой улице. В семь вечера молодой худощавый мужчина азиатской внешности, среднего роста, с темными короткими волосами, одетый в черное, взял две бутылки рома «Баккарди» стоимостью около тысячи рублей каждая по закупке. И, не обращая внимания на требования продавцов оплатить товар, вышел вон. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Зато грабеж, совершенный в «Магните» в Гатчине на Соборной, раскрыт по горячим следам. 31-го марта злоумышленник вынес из универсама продукты и скрылся. Ранним утром 1-го апреля оперативная группа задержала и полностью изобличила в совершении данного преступления ранее судимого жителя Мариенбурга – 38-летнего Андрея С., лицо без определенных занятий. С него взята подписка о невыезде.