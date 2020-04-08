Социально-значимые сайты – в бесплатном доступе

В
перечень вошли крупнейшие социальные сети, поисковые сервисы и электронные
почты, новостные агрегаторы и СМИ, портал госуслуг и сайты государственных
органов, а также множество порталов культурной и образовательной тематики.
Список ресурсов может корректироваться.
Компании
поддержали инициативу не брать плату за интернет-трафик при использовании
данных ресурсов. Для пользователей, у которых временно нет возможности платить
за домашний интернет, но договор с оператором заключен, доступ к интернету
будет сохранен, но ограничен перечнем социально значимых сайтов.
Пилотный
проект по «доступному интернету» запущен 1 апреля. К эксперименту подключились
пять крупнейших операторов («Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «Мегафон»,
«Вымпел-коммуникации», «ЭР-Телеком-холдинг»), охватывающих 70% рынка услуг
доступа в интернет для населения. Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года.
Задачу
по обеспечению населения страны бесплатным доступом к социально значимым
отечественным интернет-порталам поставил президент России Владимир Путин во
время послания Федеральному собранию.
Перечень
социально значимых интернет-ресурсов опубликован на сайте Минкомсвязи РФ.