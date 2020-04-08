Социально-значимые сайты – в бесплатном доступе

В перечень вошли крупнейшие социальные сети, поисковые сервисы и электронные почты, новостные агрегаторы и СМИ, портал госуслуг и сайты государственных органов, а также множество порталов культурной и образовательной тематики. Список ресурсов может корректироваться.

Компании поддержали инициативу не брать плату за интернет-трафик при использовании данных ресурсов. Для пользователей, у которых временно нет возможности платить за домашний интернет, но договор с оператором заключен, доступ к интернету будет сохранен, но ограничен перечнем социально значимых сайтов.

Пилотный проект по «доступному интернету» запущен 1 апреля. К эксперименту подключились пять крупнейших операторов («Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «Мегафон», «Вымпел-коммуникации», «ЭР-Телеком-холдинг»), охватывающих 70% рынка услуг доступа в интернет для населения. Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года.

Задачу по обеспечению населения страны бесплатным доступом к социально значимым отечественным интернет-порталам поставил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Перечень социально значимых интернет-ресурсов опубликован на сайте Минкомсвязи РФ.