Поправки к Конституции должны качественно изменить ситуацию для бизнеса

Наше
общество динамично развивается, современным людям, молодежи необходима
современная Конституция, уверена уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ленинградской области, Елена Рулева.
- По
роду своей деятельности я работаю с бизнесом, знаю его проблемы, интересы и
максимально стараюсь помочь тем, кто занимается развитием собственного дела.
Изучив поправки, я убедилась, что в Конституцию планируется внести пункт о
признании роли бизнеса и частной предпринимательской инициативы. Это здорово,
так как сегодня предприниматели нередко сталкиваются с административным
давлением, незаинтересованностью отдельных чиновников в развитии
предпринимательской деятельности, отказом в оказании поддержки. Вносимые
поправки должны качественно изменить ситуацию для бизнеса.