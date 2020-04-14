Поправки к Конституции должны качественно изменить ситуацию для бизнеса

Наше общество динамично развивается, современным людям, молодежи необходима современная Конституция, уверена уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, Елена Рулева.

- По роду своей деятельности я работаю с бизнесом, знаю его проблемы, интересы и максимально стараюсь помочь тем, кто занимается развитием собственного дела. Изучив поправки, я убедилась, что в Конституцию планируется внести пункт о признании роли бизнеса и частной предпринимательской инициативы. Это здорово, так как сегодня предприниматели нередко сталкиваются с административным давлением, незаинтересованностью отдельных чиновников в развитии предпринимательской деятельности, отказом в оказании поддержки. Вносимые поправки должны качественно изменить ситуацию для бизнеса.