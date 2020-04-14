Поправки к Конституции должны качественно изменить ситуацию для бизнеса

Поправки к Конституции должны качественно изменить ситуацию для бизнеса

Продолжается обсуждение предлагаемых поправок к Конституции России.

Рубрики : Общество     14 Apr 2020

Наше общество динамично развивается, современным людям, молодежи необходима современная Конституция, уверена уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, Елена Рулева.

- По роду своей деятельности я работаю с бизнесом, знаю его проблемы, интересы и максимально стараюсь помочь тем, кто занимается развитием собственного дела. Изучив поправки, я убедилась, что в Конституцию планируется внести пункт о признании роли бизнеса и частной предпринимательской инициативы. Это здорово, так как сегодня предприниматели нередко сталкиваются с административным давлением, незаинтересованностью отдельных чиновников в развитии предпринимательской деятельности, отказом в оказании поддержки. Вносимые поправки должны качественно изменить ситуацию для бизнеса.

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