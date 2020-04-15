Газ в Мызе-Ивановке появится в конце 2022 года

Газ в Мызе-Ивановке появится в конце 2022 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в формате видеоконференции провел прием граждан, обратившихся в приемную Президента Российской Федерации в Ленинградской области.

Рубрики : Общество     15 Apr 2020

Жительница Гатчинского района обратилась по вопросу газификации поселка Мыза-Ивановка. Как пояснил глава региона газопровод будет введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года — на год раньше заявленного срока. 

Вопрос жителя Тихвинского района касался завершения ремонта моста через реку Паша в деревне Снопово.  Ремонтные работы продолжит компания ГКУ «Ленавтодор», — сообщил Александр Дрозденко, сдача объекта запланирована на 30 ноября текущего года.

Жительница Бокситогорского района обратилась с вопросом завершения строительства Дома культуры в поселке Заборье. На сегодняшний день все культурные мероприятия для детей и взрослых проходят в местной школе.

По словам главы региона, в настоящее время выполнено 85% работ. Строительство  Дома культуры на 120 мест будет завершено к концу этого года, областному Водоканалу предстоит обеспечить водоснабжение объекта к моменту его сдачи.

В ходе видеоконференции жители также обратились к Александру Дрозденко с вопросами и просьбами по другим социально важным вопросам. Решение всех вопросов взято на контроль главой региона.

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