Газ в Мызе-Ивановке появится в конце 2022 года

Жительница Гатчинского района обратилась по вопросу газификации поселка Мыза-Ивановка. Как пояснил глава региона газопровод будет введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года — на год раньше заявленного срока.

Вопрос жителя Тихвинского района касался завершения ремонта моста через реку Паша в деревне Снопово. Ремонтные работы продолжит компания ГКУ «Ленавтодор», — сообщил Александр Дрозденко, сдача объекта запланирована на 30 ноября текущего года.

Жительница Бокситогорского района обратилась с вопросом завершения строительства Дома культуры в поселке Заборье. На сегодняшний день все культурные мероприятия для детей и взрослых проходят в местной школе.

По словам главы региона, в настоящее время выполнено 85% работ. Строительство Дома культуры на 120 мест будет завершено к концу этого года, областному Водоканалу предстоит обеспечить водоснабжение объекта к моменту его сдачи.

В ходе видеоконференции жители также обратились к Александру Дрозденко с вопросами и просьбами по другим социально важным вопросам. Решение всех вопросов взято на контроль главой региона.