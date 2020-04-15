Газ в Мызе-Ивановке появится в конце 2022 года

Жительница
Гатчинского района обратилась по вопросу газификации поселка Мыза-Ивановка. Как
пояснил глава региона газопровод будет введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года
— на год раньше заявленного срока.
Вопрос
жителя Тихвинского района касался завершения ремонта моста через реку Паша в
деревне Снопово. Ремонтные работы
продолжит компания ГКУ «Ленавтодор», — сообщил Александр Дрозденко, сдача
объекта запланирована на 30 ноября текущего года.
Жительница
Бокситогорского района обратилась с вопросом завершения строительства Дома
культуры в поселке Заборье. На сегодняшний день все культурные мероприятия для
детей и взрослых проходят в местной школе.
По
словам главы региона, в настоящее время выполнено 85% работ. Строительство Дома культуры на 120 мест будет завершено к
концу этого года, областному Водоканалу предстоит обеспечить водоснабжение
объекта к моменту его сдачи.
В
ходе видеоконференции жители также обратились к Александру Дрозденко с
вопросами и просьбами по другим социально важным вопросам. Решение всех
вопросов взято на контроль главой региона.