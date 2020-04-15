Область запускает проект «Волонтеры просвещения»

Как рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, суть акции заключается в добровольной помощи школьникам, находящимся на дистанционном обучении.

«Сейчас мы формируем пул добровольцев по каждому предмету и проводим с ними обучение, тоже дистанционное. Следующим этапом станет размещение их контактных данных (телефоны, электронная почта) на сайтах комитетов по образованию муниципальных районов Ленинградской области. Мы планируем, что 21-го апреля уже опубликуем первые контакты», - рассказал глава комитета.

Школьники, у которых есть трудности с самостоятельным изучением учебного материала, смогут связаться с таким студентом и задать все вопросы. К тому же маленькая разница в возрасте студентов и школьников помогут взаимопониманию.

«Студенты могут поделиться не только своими знаниями по предмету, но рассказать о хороших привычках в обучении, поделиться какими-то лайфхаками, — добавляет Сергей Тарасов. — То есть они поделятся еще и своим опытом обучения, что особенно важно, поскольку они недавно сами закончили школу».

Предполагается, что к акции присоединятся студенты ЛГУ имени Пушкина, ГИЭФПТ в Гатчине, педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, а также федеральных вузов, таких как ЛЭТИ, педагогический университет имени Герцена и др.