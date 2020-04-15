Область запускает проект «Волонтеры просвещения»

Как рассказал
председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов,
суть акции заключается в добровольной помощи школьникам, находящимся на
дистанционном обучении.
«Сейчас мы формируем пул
добровольцев по каждому предмету и проводим с ними обучение, тоже
дистанционное. Следующим этапом станет размещение их контактных данных
(телефоны, электронная почта) на сайтах комитетов по образованию муниципальных
районов Ленинградской области. Мы планируем, что 21-го апреля уже опубликуем
первые контакты», - рассказал глава комитета.
Школьники, у которых есть
трудности с самостоятельным изучением учебного материала, смогут связаться с
таким студентом и задать все вопросы. К тому же маленькая разница в возрасте
студентов и школьников помогут взаимопониманию.
«Студенты могут
поделиться не только своими знаниями по предмету, но рассказать о хороших
привычках в обучении, поделиться какими-то лайфхаками, — добавляет Сергей
Тарасов. — То есть они поделятся еще и своим опытом обучения, что особенно
важно, поскольку они недавно сами закончили школу».
Предполагается, что к
акции присоединятся студенты ЛГУ имени Пушкина, ГИЭФПТ в Гатчине, педагогического
колледжа им. К.Д. Ушинского, а также федеральных вузов, таких как ЛЭТИ,
педагогический университет имени Герцена и др.