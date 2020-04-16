Рауль Гайнетдинов: «Строить сейчас прогнозы по развитию COVID-19 — гадать на кофейной гуще»

-
Сегодня многие научные организации, как в России, так и в мире, пытаются делать
прогнозы развития эпидемии COVID-19, как локальные, так и глобальные. Не
занимались ли вы подобными прогнозами?
- Я
врач, который занимается наукой, привык оперировать цифрами и знаком с
методами, которые используются для диагностики COVID-19 сегодня. И скажу, что
делать прогнозы на основании доступных сегодня данных — все равно что гадать на
кофейной гуще. Те тесты, которыми сейчас подтверждается инфицированность
(методом ПЦР, полимеразной цепной реакцией), определяют количество РНК на пике
заболевания, когда происходит размножение вируса у больного. Заболевание на
очень ранних или последних стадиях этими тестами не детектируется. Кроме того,
тестируют малый процент от популяции: тех, кто попал в больницу, либо их
родственников, либо тех, кто летел с ними рядом в самолете. А огромная
человеческая популяция вокруг, которая ходит по улицам и не проявляет ярких
симптомов, так и остается не проверенной.
-
На ваш взгляд, сколько человек в популяции могут не проявлять симптомов, но
быть носителями?
- Высказываются
разные предположения, какой процент популяции может не проявлять симптоматики.
По разным оценкам от 40 до 80 %. Самое радикальное мнение у немецких
эпидемиологов: на десять тысяч человек, попавших в больницу с коронавирусом,
приходится до миллиона тех, кто не попал. Реально подсчитать, кто переболел,
можно только по антителам. Инфекция вызывает иммунную реакцию, и по этой
реакции можно определить тех, кто уже перенес заболевание. Но эти тесты во всем
мире только вводятся. В России их начали применять с понедельника, то есть
буквально пару дней назад. В Москве уже проверили врачей нескольких больниц — и
до 7 % тестов медперсонала показали наличие антител. Я понимаю, что это очень
предварительные данные, но я жду каждый день официальной информации о
тестировании большего количества людей, и не только в больницах.
-
Собрав эти данные, получится дать более точные прогнозы?
- Многое
будет зависеть от чувствительности и точности метода. Так, метод ПЦР, с помощью
которого сейчас выявляют заболевших, имеет точность 70 %. То есть оставшиеся 30
% — либо ложноположительные, либо ложноотрицательные результаты. Мы каждый день
используем этот метод в работе, и мне приходится моих коллег просить
неоднократно повторять тесты, чтобы подтвердить точность результатов. Какая
будет точность теста на антитела, тоже пока неизвестно, я пока не видел никаких
данных, чтобы судить об этом. Но, например, в США уже подвергли критике тесты
на антитела, разработанные в Китае. Они наводнили рынок, но эффективность их не
доказана, многие из них оказались очень неселективные и «ловят» не этот
коронавирус, а те, которые бродят уже давно. Не знаю, что будет с российским
тестом, надеюсь, в ближайшие дни мы узнаем более точную информацию.
Поэтому
все прогнозы, раскладки на данном этапе — это смешно. Когда мы не знаем
изначальных цифр, можно нарисовать любую красивую формулу, запустить в компьютер,
и он вам выдаст совершенно нереальные цифры, которые не имеют никакого
отношения к действительности. Кто-то считает, что инфицированных в десятки раз
больше, чем мы видим в отчетах, потому что большинство популяции никто не
обследовал, кто-то — что в сотни раз. На мой взгляд, конечно же, количество
инфицированных в Петербурге гораздо больше официальных цифр уже сейчас. Намного
больше. Вопрос в том, насколько больше. Но ведь этого бояться не надо, потому
что чем больше число, тем, следовательно, выше коллективный иммунитет.
-
Почему же тогда общество так обеспокоено?
- Чем
напугали людей? Тем, что уровень смертности при COVID-19 выше, чем при гриппе.
Говорили: 1 %, 4 %, 5 %... Но если вы не знаете, сколько всего человек
заболело, казаться может все, что угодно. Во-первых, мы не знаем число
зараженных, а оно, повторюсь, скорее всего, гораздо выше. Во-вторых, мы не
знаем число умерших именно от COVID-19. А оно, скорее всего, наоборот, ниже.
Поскольку умирают в основном люди с большим количеством сопутствующих
заболеваний, и вызвал ли смерть именно коронавирус, не всегда представляется
возможным сказать наверняка. Из-за этой диспропорции выдаются совершенно
сумасшедшие цифры, которые всех пугают.
Наглядный
пример. В США около трех недель назад ученые подсчитали, что в результате этой
эпидемии в стране умрет 2-3 миллиона человек. Неделю спустя Дональд Трамп
огорошил весь мир, заявив, что умрет 600-800 тысяч. Потом, спустя еще неделю,
тот же Трамп говорил про 150-200 тысяч. А три дня назад американский инфекционист,
главный советник Трампа по коронавирусу Энтони Фаучи заявил, что в США будет
около 60 тысяч смертных случаев. А 35-60 тысяч случаев в США — это норма для
гриппа в год. Фактически Фаучи признал, что смертность будет не больше, чем от
обычного гриппа. И тут возникает логичный вопрос: а почему мы все испугались?
-
Действительно, почему?
- В
этом вопросе, увы, не последнюю роль сыграла Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Лично я как ученый был разозлен некоторыми их
заявлениями: например, что смертность от COVID-19 гораздо выше, чем от гриппа.
Как они могут это заявлять, когда никто не знает, сколько людей заболело
реально? Это они сказали еще тогда, когда эпидемия наблюдалась только в Китае,
и после этого началась паника. Получается, паника возникла из-за цифр, взятых
«из воздуха». Нужны реальные цифры, чтобы бояться этой инфекции.
-
Как вы прокомментируете гипотезу о том, что вакцинация БЦЖ в популяции может
влиять на восприимчивость к новому вирусу и, соответственно, на заболеваемость
и смертность?
- С
учетом этой гипотезы нашей стране вообще ничего бояться не надо. Сразу
оговорюсь: это только гипотеза, основанная на определенных корреляциях, но эти
корреляции выглядят очень правдоподобно. Кроме того, за ними стоят несколько
исследований, сделанных не нами, не в России, а в других странах, к тому же
некоторые проводились задолго до нынешней эпидемии. Эти исследования касались в
принципе влияния прививки БЦЖ на укрепление иммунитета и противодействие
вирусам в популяции. Фактически считается, что ранняя вакцинация БЦЖ приводит к
«тренировке» врожденного иммунитета, тем самым повышая резистентность организма
ко многим инфекциям. Результаты были довольно оптимистичными, все это имеется в
открытом доступе в интернете.
Что
касается последних корреляций, касающихся нынешней эпидемии, то, согласно им, в
странах, где обязательна вакцинация БЦЖ для всего населения (а это в том числе
Россия и бывшие страны Варшавского договора, страны Юго-Восточной Азии, в
частности Китай, Япония, Корея, а также страны Африки и Латинской Америки),
смертность и заражаемость отличаются в десятки раз в меньшую сторону от
«лидеров». В большинстве стран, которые сегодня лидируют по смертности и
заболеваемости, массовая вакцинация БЦЖ либо не проводилась никогда, либо уже
отменена. В числе тех стран, кто никогда не вакцинировал население БЦЖ, Италия
и США. А в Великобритании, западных областях Германии, Франции и Испании эта
вакцинация отменена уже достаточно давно.
Некоторые
данные я из любопытства проверил еще раз. И действительно, например, в тех
немецких землях, которые ранее входили в ГДР и где прививка БЦЖ была
обязательной, смертность и заболеваемость от нового коронавируса гораздо ниже,
чем на территории ФРГ, где от БЦЖ уже давно не прививали и не прививают. То же
касается Португалии и Испании: в первой БЦЖ широко применяется, во второй
отменена. И цифры говорят сами за себя вполне красноречиво. Разница в
шесть-восемь раз.
Если
подсчитать количество смертей на миллион в Италии и России, разница более чем в
300 раз. Теоретически мы в России сейчас в самом разгаре эпидемии. Если брать
официальные данные на сегодня, у нас смертность чуть больше одного случая на
миллион, в Италии — 358 на миллион, в США — где-то 80 на миллион. Во всех
странах, где нет массовой вакцинации БЦЖ, наблюдается экспоненциальный рост
заболеваемости, а в тех, где есть, в том числе и в России, линейный, плоский.
Так что говорить о том, что все страны ждет экспоненциальный рост,
преждевременно. Тем более, строить серьезные прогнозы.
-
То есть сейчас любые прогнозы нельзя считать корректными?
- Пока
да. К примеру, в тех расчетах, которые были приведены на днях в Петербурге,
есть вторая глобальная ошибка: при расчетах учитывалась экспоненциальная
динамика распространения вируса, как в Италии и других странах, где не было
никогда вакцинации БЦЖ, тогда как динамика распространения инфекции в России
линейная, что прекрасно вписывается в накопленные наблюдения в странах с
обязательной БЦЖ-вакцинацией.
Глобальный
мировой научный эксперимент по эпидемиологии распространения коронавируса
разворачивается на наших глазах, и скоро многое станет более понятно. Но уже
сегодня очевидно, что большой разницы в динамике распространения коронавирусной
инфекции между странами с жесткими и умеренными мерами ограничений не
прослеживается. Например, число инфицированных пациентов и летальных исходов
сейчас уменьшается как в Италии и Испании, которые предприняли жесткие
карантинные меры, так и в соседней Швейцарии, где таких жестких мер не было.
Разница по истории БЦЖ-вакцинации между странами куда более впечатляющая.
Пресс-служба
СПбГУ
https://spbu.ru/news-events/krupnym-planom/raul-gaynetdinov-stroit-seychas-prognozy-po-razvitiyu-covid-19-gadat-na