О доработке сервиса «Государственная регистрация ЮЛ и ИП»

Заявитель
может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном
виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц
паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо
указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме
того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым
на тех же страницах, для подтверждения личности.
В
течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при
формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам
рассмотрения заявления.
Межрайонная
инспекция ФНС России №7 по Ленинградской области