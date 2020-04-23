О доработке сервиса «Государственная регистрация ЮЛ и ИП»

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Ленинградской области