Символ Победы - в новом формате

Напоминаем, чтобы присоединиться к акции «Георгиевская лента - онлайн», необходимо сделать фото с георгиевской ленточкой и разместить его на своей странице в социальной сети с хэштегом #Победа #ЯПомнюЯГоржусь.

Раздача ленточек в общественных местах, доступных для жителей области, осуществляется с соблюдением всех мер предосторожности в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Тысячи ленточек цвета «пороха и огня» символизируют нашу благодарность ветеранам-участникам войны за их мужество и самопожертвование, гордость за их подвиг в борьбе с фашизмом и память о тысячах погибших советских солдат.