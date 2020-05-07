Символ Победы - в новом формате

Напоминаем, чтобы
присоединиться к акции «Георгиевская лента - онлайн», необходимо сделать фото с
георгиевской ленточкой и разместить его на своей странице в социальной сети с
хэштегом #Победа #ЯПомнюЯГоржусь.
Раздача ленточек в
общественных местах, доступных для жителей области, осуществляется с
соблюдением всех мер предосторожности в период борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Тысячи ленточек цвета
«пороха и огня» символизируют нашу благодарность ветеранам-участникам войны за
их мужество и самопожертвование, гордость за их подвиг в борьбе с фашизмом и
память о тысячах погибших советских солдат.