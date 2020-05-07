Символ Победы - в новом формате

Символ Победы - в новом формате

Ленинградцы активно поддержали акцию «Георгиевская ленточка» в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас она проходит во всех районах Ленинградской области в режиме онлайн и традиционно — главный символ Победы раздают волонтеры, а также распространяют через сетевые магазины, аптеки, автозаправки.

Рубрики : 75 лет Победы     07 May 2020

Напоминаем, чтобы присоединиться к акции «Георгиевская лента - онлайн», необходимо сделать фото с георгиевской ленточкой и разместить его на своей странице в социальной сети с хэштегом #Победа #ЯПомнюЯГоржусь.

Раздача ленточек в общественных местах, доступных для жителей области, осуществляется с соблюдением всех мер предосторожности в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Тысячи ленточек цвета «пороха и огня» символизируют нашу благодарность ветеранам-участникам войны за их мужество и самопожертвование, гордость за их подвиг в борьбе с фашизмом и память о тысячах погибших советских солдат.

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