Для подготовки к ЕГЭ — очные консультации

Одиннадцатиклассники Ленинградской области с 12 мая смогут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к Единому государственному экзамену, следует из подписанного губернатором региона Александром Дрозденко постановления.

Консультации будут организованы школами, одновременно смогут заниматься не более 15 человек с соблюдением дистанции (не менее двух метров) и масочного режима. Также в школах должны обеспечить дезинфекцию помещений общего пользования и измерять температуру школьникам.

Напомним, Единый государственный экзамен в этом году был перенесен на 8 июня. Однако сроки проведения могут быть скорректированы в зависимости от эпидобстановки. При этом дистанционное проведение ЕГЭ, или его отмена, не рассматриваются.