Для подготовки к ЕГЭ — очные консультации

Одиннадцатиклассники Ленинградской области
с 12 мая смогут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к
Единому государственному экзамену, следует из подписанного губернатором региона
Александром Дрозденко постановления.
Консультации будут организованы школами,
одновременно смогут заниматься не более 15 человек с соблюдением дистанции (не
менее двух метров) и масочного режима. Также в школах должны обеспечить
дезинфекцию помещений общего пользования и измерять температуру школьникам.
Напомним, Единый государственный экзамен в
этом году был перенесен на 8 июня. Однако сроки проведения могут быть
скорректированы в зависимости от эпидобстановки. При этом дистанционное
проведение ЕГЭ, или его отмена, не рассматриваются.