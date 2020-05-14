14 мая: в Гатчинском районе – 40 новых заболевших

Всего
по состоянию на 14 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1775 человек (в том числе 525 – в Гатчинском районе), 558 из
их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+18)
-
Сиверский (+2)
-
Вырица (+1)
-
Строганово (+1)
-
Терволово (+1)
-
Коммунар (+4)
-
Белогорка (+2)
-
Лампово (+2)
-
Новый Учхоз (+1)
-
Новый Свет (+1)
-
Чаща (+1)
-
Большие Борницы (+1)
-
Семрино (+1)
-
Вяхтелево (+1)
-
Карташевская (+1)
-
Нижняя (+1)
-
Больше Верево (+1)
Таким
образом, на 14 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 525
жителей Гатчинского района в 63-х населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 206 человек,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 35 человек,
-
г. Коммунар – 27 человек,
- п.
Вырица – 26 человек,
- п.
Новый Свет – 11 человек,
- д.
Батово, п. Тайцы – по 10 человек,
-
д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы – по 6 человек
-
д. Малые Колпаны, п. Пудость, п.
Терволово, д. Белогорка – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Монделево, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, с. Никольское, п.
Дружная Горка, д. Старицы, д. Лампово –
по 4 человека,
-
д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда – по 3 человека,
-
д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы,
д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, ст.
Строганово, д. Новый Учхоз, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д.
Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые
Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, Больше Верево - по 1 человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 54 человека.