14 мая: в Гатчинском районе – 40 новых заболевших

Всего по состоянию на 14 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1775 человек (в том числе 525 – в Гатчинском районе), 558 из их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+18)

- Сиверский (+2)

- Вырица (+1)

- Строганово (+1)

- Терволово (+1)

- Коммунар (+4)

- Белогорка (+2)

- Лампово (+2)

- Новый Учхоз (+1)

- Новый Свет (+1)

- Чаща (+1)

- Большие Борницы (+1)

- Семрино (+1)

- Вяхтелево (+1)

- Карташевская (+1)

- Нижняя (+1)

- Больше Верево (+1)

Таким образом, на 14 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 525 жителей Гатчинского района в 63-х населенных пунктах:

- г. Гатчина – 206 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 35 человек,

- г. Коммунар – 27 человек,

- п. Вырица – 26 человек,

- п. Новый Свет – 11 человек,

- д. Батово, п. Тайцы – по 10 человек,

- д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы – по 6 человек

- д. Малые Колпаны, п. Пудость, п. Терволово, д. Белогорка – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, с. Никольское, п. Дружная Горка, д. Старицы, д. Лампово – по 4 человека,

- д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда – по 3 человека,

- д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, ст. Строганово, д. Новый Учхоз, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, Больше Верево - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 54 человека.