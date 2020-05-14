Россияне сочли важными меры поддержки, предложенные Путиным

О выступлении президента 11 мая слышали 88% россиян, 70% из них следили за выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним, еще 72% остались удовлетворены содержанием выступления Путина. Кроме того, 66% следивших за обращением считают, что глава государства понимает реальную ситуацию и проблемы людей.

Большинство россиян поддерживают меры, озвученные президентом. В списке самых одобряемых на первом месте - введение разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно, эту меру поддерживают 95% россиян.

Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь, поддерживают 92%.

Еще по 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца.

Поддержку 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

По 76% россиян поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь.

Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян.

Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного капитала госструктурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% россиян.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% респондентов, не согласны с этим 17%. Еще 73% граждан считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, - считают 67% россиян.