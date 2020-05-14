Россияне сочли важными меры поддержки, предложенные Путиным

О
выступлении президента 11 мая слышали 88% россиян, 70% из них следили за
выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей,
говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Обращение
произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним, еще 72%
остались удовлетворены содержанием выступления Путина. Кроме того, 66%
следивших за обращением считают, что глава государства понимает реальную
ситуацию и проблемы людей.
Большинство
россиян поддерживают меры, озвученные президентом. В списке самых одобряемых на
первом месте - введение разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого
ребенка от трех до 15 лет включительно, эту меру поддерживают 95% россиян.
Меру
двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для
неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в 5 тыс.
рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля
по июнь, поддерживают 92%.
Еще
по 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от
трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и
меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на
три месяца.
Поддержку
89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий
базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80%
поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении
санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.
По
76% россиян поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходного
налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших
из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь.
Увеличение
числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян.
Запуск
специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий
пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав
регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков,
поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении
страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от
коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного
капитала госструктурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку
индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63%
россиян.
Меры
поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми
для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66%
респондентов, не согласны с этим 17%. Еще 73% граждан считают, что президент
стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.
Ситуация в стране находится под контролем президента, - считают 67% россиян.