Обновят мост через Парицу

Работы идут на мостовых
переходах через реку Парица в Гатчинском районе на дороге Черново — Учхоз, реку
Тушемелька на дороге Красная речка — Турандино в Бокситогорском районе, через
реку Лустовка у подъезда к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через
реку Явосьма в Тихвинском районе на дороге Шугозеро — Никульское.
Также дорожники работают
на мостах через реки Воложба и Обломна в Бокситогорском районе (дороги Сомино —
Ольеши и Пикалево — Колбеки) и на переходе через речку Сума у деревни Большая
Рассия в Кингисеппском районе. В Выборгском районе завершается обновление
путепровода через железную дорогу на трассе Высокое — Синицыно.
Заказчиком выступает ГКУ
«Ленавтодор», общая стоимость ремонтов составляет порядка 100 млн рублей.