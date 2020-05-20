Обновят мост через Парицу

Работы идут на мостовых переходах через реку Парица в Гатчинском районе на дороге Черново — Учхоз, реку Тушемелька на дороге Красная речка — Турандино в Бокситогорском районе, через реку Лустовка у подъезда к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через реку Явосьма в Тихвинском районе на дороге Шугозеро — Никульское.

Также дорожники работают на мостах через реки Воложба и Обломна в Бокситогорском районе (дороги Сомино — Ольеши и Пикалево — Колбеки) и на переходе через речку Сума у деревни Большая Рассия в Кингисеппском районе. В Выборгском районе завершается обновление путепровода через железную дорогу на трассе Высокое — Синицыно.

Заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор», общая стоимость ремонтов составляет порядка 100 млн рублей.