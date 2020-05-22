Чтобы не случилось эпизоотии…

- У нас есть ветеринарная лечебница, в которой обычно оказываются услуги частным владельцам домашних питомцев. Однако, что касается мелких животных, то на сегодняшний день мы занимаемся только экстренными случаями. На плановые операции никого не записываем, прием не ведем, – говорит начальник Гатчинской районной ветеринарной службы Сергей Мизерный. – Но комплекс противоэпизоотических мероприятий, мониторинг ситуации мы не прекращаем. Потому что, если мы что-нибудь упустим, может возникнуть нестандартная ситуация.

- Эпизоотия?

- Мы постоянно ведем мониторинг в районе, чтобы не допустить инфекционных заболеваний. Для этого регулярно проводится отбор проб крови у сельскохозяйственных животных (у нас есть своя лаборатория) на предмет заболевания крупного и мелкого рогатого скота такими болезнями, как лейкоз, бруцеллез, туберкулез. А также птичьим гриппом и чрезвычайно опасной с экономической точки зрения африканской чумой свиней. Человеку эта болезнь не страшна, а поголовье свиней в хозяйстве, где обнаружено заболевание, уничтожается полностью. Тут потери могут быть колоссальные. Поэтому мы регулярно проверяем состояние сельскохозяйственных животных. Кроме того, по африканской чуме свиней ветеринарная служба проводит специальные командно-штабные учения.

- Значит, сотрудники ветеринарной службы не могут позволить себе изоляцию?

- Часть офисных работников была отправлена на удаленную работу. Люди работают в программе, занимаются документами – это те, кому за 65. Остальные в штатном режиме на местах. Поскольку какой бы вирус не свирепствовал, питаться населению надо. А ветеринары контролируют пищевую безопасность продукции животноводства: проводят ветеринарно-санитарные экспертизы тех продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Без этого ни одно предприятие существовать не может. К тому же скот поступает из других регионов – мы не снижаем контроль.

А также оказываем помощь администрации Гатчинского района в проведении дезинфекций общественных пространств, детских площадок и социальных объектов. Всего дезинфицировано 1328 объектов общей площадью 94936 квадратных метров. Данные мероприятия проводятся силами и средствами нашей организации.

И, помимо противоэпизоотических мероприятий и дезинфекции, мы продолжаем оказывать гражданам, сельскохозяйственным организациям и фермерам услуги по искусственному осеменению крупного рогатого скота и консультируем по вопросам кормления и содержания сельскохозяйственных животных. Ветеринарная служба необходима и пчеловодам – мы проводим бесплатную паспортизацию пасек.

- Охват у вас большой?

- На территории Гатчинского района содержится порядка 20 тысяч голов крупного рогатого скота и более двух тысяч мелкого, свыше семи тысяч свиней, более 500 лошадей и свыше 3,5 миллионов птицы. Все эти животные, содержащиеся в хозяйствах, на птицефабриках и в частном секторе, подконтрольны ветеринарной службе Гатчинского района. Плановые противоэпизоотические мероприятия выполняются в полном объеме, в том числе силами пяти ветеринарных участков: Сиверского, Тяглинского, Вырицкого, Коммунарского и Пудостьского. Объем работы для ветеринарных специалистов большой.

Помимо всего прочего, каждый год весной в населенных пунктах Гатчинского района проводится выездная вакцинация против бешенства. К сожалению в этом году, в связи с ограничениями из-за нестабильной эпидемической обстановки, данное мероприятие проводится подворно по предварительным заявкам.

Для обеспечения эпизоотического благополучия по бешенству на территории района и области в целом мы при тесном взаимодействии с охотхозяйствами и охотпользователями занимаемся вакцинацией диких плотоядных животных – лис, волков, енотовидных собак и других. В начале мая была проведена работа по раскладке оральной вакцины от бешенства (это капсула с вакциной, находящаяся внутри брикета с приманкой, которую охотно поедают дикие животные). В связи с особой привлекательностью для диких плотоядных животных и безнадзорных собак полигона твердых бытовых отходов и для снижения риска возникновения и распространения бешенства вокруг полигона также раскладывается оральная вакцина.

Кстати, напоминаем, что перемещение сельскохозяйственных животных и птицы проводится по согласованию с государственной ветеринарной службой района. Несоблюдение этих правил, а также пренебрежительное отношение к профилактическим исследованиям и вакцинациям животных может повлечь за собой серьезные последствия, несущие угрозу здоровью и жизни людей.

Основная часть мероприятий проводится нашими специалистами на безвозмездной основе. Если ваши животные еще не состоят у нас на учете, вам необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу Гатчинского района, чтобы зарегистрировать свое поголовье и проводить все необходимые профилактические мероприятия. Телефон: (81371) 980-77.



