Поправки продиктованы современными реалиями

- Они
все необходимы и продиктованы современными реалиями, - делится Юрий Маркович
Щеглов. - Поправки в Конституцию назрели не случайно. Сейчас мы живем по
главному закону государства, принятому в 1993 году. За это время изменилось
очень многое: от менталитета россиян до уровня и качества жизни. Над нынешними
изменениями кропотливо работали эксперты из самых разных сфер, они определили
главные направления, где назрели перемены. Особенно бы отметил поправки,
касающиеся воспитания патриотизма. В молодежной среде эта работа важна сегодня
как никогда. В наш музейно-мемориальный комплекс приезжает очень много
подростков-школьников. Часто наблюдаю за экскурсиями и вижу, как меняется их
настроение по ходу ознакомления с экспонатами и погружения в историю о Великой
Отечественной войне. Если поначалу многие ребята слушают экскурсовода вполуха,
шалят, то ближе к концу они впитывают каждое слово, сопереживают ленинградцам,
которые вырывались из блокадного города по Дороге Жизни. Я уверен то, что они
узнают у нас, в других музеях, навсегда останется в их душах. Благодаря истории
они поймут, как важно жить в мире и беречь друг друга, проникнутся гордостью к
предкам, отдававшим жизни ради Великой Победы. Не хочется говорить пафосные
слова, но подрастающее поколение, знающее великую историю своего государства,
будет любить свою родину и будет прикладывать максимальные усилия для процветания
родной страны. Понятно, что Конституция не сможет напрямую влиять на воспитание
патриотизма: его прививают родители, учителя, музейные работники. Но она
выполнит важнейшую функцию: не допустит фальсификации и переписывания истории,
не позволит отчуждать территории.
Фото: Всеволожские вести онлайн