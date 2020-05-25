Поправки продиктованы современными реалиями

- Они все необходимы и продиктованы современными реалиями, - делится Юрий Маркович Щеглов. - Поправки в Конституцию назрели не случайно. Сейчас мы живем по главному закону государства, принятому в 1993 году. За это время изменилось очень многое: от менталитета россиян до уровня и качества жизни. Над нынешними изменениями кропотливо работали эксперты из самых разных сфер, они определили главные направления, где назрели перемены. Особенно бы отметил поправки, касающиеся воспитания патриотизма. В молодежной среде эта работа важна сегодня как никогда. В наш музейно-мемориальный комплекс приезжает очень много подростков-школьников. Часто наблюдаю за экскурсиями и вижу, как меняется их настроение по ходу ознакомления с экспонатами и погружения в историю о Великой Отечественной войне. Если поначалу многие ребята слушают экскурсовода вполуха, шалят, то ближе к концу они впитывают каждое слово, сопереживают ленинградцам, которые вырывались из блокадного города по Дороге Жизни. Я уверен то, что они узнают у нас, в других музеях, навсегда останется в их душах. Благодаря истории они поймут, как важно жить в мире и беречь друг друга, проникнутся гордостью к предкам, отдававшим жизни ради Великой Победы. Не хочется говорить пафосные слова, но подрастающее поколение, знающее великую историю своего государства, будет любить свою родину и будет прикладывать максимальные усилия для процветания родной страны. Понятно, что Конституция не сможет напрямую влиять на воспитание патриотизма: его прививают родители, учителя, музейные работники. Но она выполнит важнейшую функцию: не допустит фальсификации и переписывания истории, не позволит отчуждать территории.

Фото: Всеволожские вести онлайн