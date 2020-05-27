За сутки в Ленобласти зафиксировали 56 новых COVID-пациентов

Информационный
центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в целом по
России за последние сутки зарегистрировано 8.338 подтвержденных случаев
коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 субъектах.
В
первой десятке субъектов по распространению коронавирусной инфекции за минувшие
сутки:
1.
Москва - 2140
2.
Московская область - 793
3.
Санкт-Петербург – 387
4.
Свердловская область - 235
5.
Нижегородская область - 231
6.
Ростовская область - 203
7.
Республика Дагестан - 161
8.
Красноярский край - 142
9.
Самарская область - 135
10.
Тульская область - 104
Ленинградская
область занимает в списке 44-е место – 56 заболевших.
В
Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 370.680 случаев
(+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.
За
последние сутки выписано 11.079 человек. За весь период выздоровело 142.208
человек.
В
Ленинградской области из 2609 заболевших за весь период в настоящее время 1186
выздоровели, 1412 человек – активные (больны), 11 человек умерли.
В
целом по России за последние сутки умер 161 человек, в том числе:
1. Москва
– 73
2.
Республика Дагестан - 12
3. Московская
область – 10
4. Санкт-Петербург
- 8
5. Нижегородская
область – 6
За
весь период в целом по стране зафиксировано 3.968 летальных исходов.