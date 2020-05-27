За сутки в Ленобласти зафиксировали 56 новых COVID-пациентов

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в целом по России за последние сутки зарегистрировано 8.338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 субъектах.

В первой десятке субъектов по распространению коронавирусной инфекции за минувшие сутки:

1. Москва - 2140

2. Московская область - 793

3. Санкт-Петербург – 387

4. Свердловская область - 235

5. Нижегородская область - 231

6. Ростовская область - 203

7. Республика Дагестан - 161

8. Красноярский край - 142

9. Самарская область - 135

10. Тульская область - 104

Ленинградская область занимает в списке 44-е место – 56 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 370.680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.

За последние сутки выписано 11.079 человек. За весь период выздоровело 142.208 человек.

В Ленинградской области из 2609 заболевших за весь период в настоящее время 1186 выздоровели, 1412 человек – активные (больны), 11 человек умерли.

В целом по России за последние сутки умер 161 человек, в том числе:

1. Москва – 73

2. Республика Дагестан - 12

3. Московская область – 10

4. Санкт-Петербург - 8

5. Нижегородская область – 6

За весь период в целом по стране зафиксировано 3.968 летальных исходов.