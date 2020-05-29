Бабушка Надежда

Потомки Егерской слободы

В судьбе Надежды Соломоновны Свойской отразилась история нашей страны за последние 150 лет. О своих предках она помнит из рассказов бабушки, одной из дочерей царского егеря Александра Щёкотова.

В семье Щёкотовых было девять детей. Бабушка Надежды Соломоновны родилась в 1877 году и была самой младшей среди них. Она училась в церковно-приходской школе при церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в Егерской слободе в 1880-х годах.

Двоюродный брат Александра Щёкотова, Николай Бабурин, получил почетное звание оруженосца, согласно семейной легенде - за спасение жизни Александра II от медведя. Он дал начало знаменитому на гатчинской земле роду Бабуриных. Могилы предков Надежды Соломоновны из родов Щёкотовых и Бабуриных можно найти на старом гатчинском кладбище на улице Солодухина.

Бабушка Надежды Соломоновны вышла замуж за принявшего российское подданство немца Николая Бернгардта, фельдшера Гатчинского городового госпиталя. В семье Бернгардтов росло четверо детей. Младшая дочь стала впоследствии мамой Надежды Соломоновны.

Отец Надежды Соломоновны, Соломон Прицкер, был родом из городка Умань, что на Украине. Его родители погибли от рук немецких оккупантов в первые же дни Великой Отечественной войны. Соломон Исаакович закончил Ленинградский технологический техникум и в 1929 году устроился на работу на завод им. Рошаля в Гатчине, где прослужил всю свою жизнь. Именно на этом заводе он познакомился со своей будущей женой, мамой Надежды Соломоновны, которая работала токарем.

Дитя войны

Надежда Соломоновна родилась в Гатчине почти за год до начала Великой Отечественной войны — 23 июля 1940 года. В семье она была третьим ребенком (четвертый, последний, родился уже после войны). С началом войны мама, бабушка и дети были эвакуированы в Вологодскую область. Маме удалось устроиться на работу на машинотранспортный завод — токари были востребованы всегда и везде. С детьми оставалась бабушка.

Конечно, годы войны Надежда Соломоновна помнит плохо — слишком маленькой была. Но до сих пор каждый раз, когда рассказывает об этом со слов старших родственников, плачет... Самым страшным в эвакуации был голод. Дети были очень слабы. Маленькая Надежда не могла ходить до четырёх лет, и её носила на руках двоюродная сестра Рита...

В мае 1945 года семья вернулась в Гатчину, где вскоре родился младший брат. Как с улыбкой говорит Надежда Соломоновна, все четверо детей в семье Прицкеров родились на одной земле, но в … разных городах. Старший брат Станислав родился в городе Троцке, сестра Людмила — в Гатчине, Надежда — в Красногвардейске, Николай — в Гатчине.

После окончания войны родители Надежды Соломоновны вернулись на завод им. Рошаля. Разрушенный во время войны завод восстанавливали пленные немцы. Надежда Соломоновна вспоминает, что эти немцы могли свободно ходить по городу. Один из них иногда заглядывал в их дом, где его подкармливала бабушка, рассказывал о себе, говорил, что не хотел воевать, что в его семье тоже было четверо детей. Потом, когда этот человек уезжал из города навсегда, он пришел попрощаться с бабушкой...

Человек труда

Как бы пафосно сейчас ни звучали эти слова, люди труда - гордость России, её фундамент и её надежда на будущее. Это люди, которыми можно и нужно гордиться. Люди, которые не считают свою работу трудовым подвигом, а просто делают то, что считают нужным и должным...

Надежда Соломоновна в юности хотела стать учительницей, но не вышло. И, по её словам, она ни разу об этом не пожалела. Завод был чем-то близким и очень понятным, ведь там работали её родители. И Надежда Соломоновна тоже пошла работать на завод им. Рошаля — ученицей обмотчика электрооборудования. Потом закончила техникум, приобрела квалификацию. В итоге эта заводская профессия стала для Надежды Соломоновны не только делом всей её жизни, но и частью её души.

К сожалению, к рабочим профессиям у нынешней молодёжи принято относиться свысока. Вот и прежде распространенная профессия обмотчика электрооборудования в наши дни стала очень редкой, но от этого не менее ценной и востребованной.

Обмотчиком электрооборудования Надежда Соломоновна проработала всю свою жизнь, став необыкновенно квалифицированным и очень востребованным специалистом. Завод им. Рошаля, НИИ «Электронстандарт», электротехнический завод в Химози — всего около 52 лет трудового стажа! Ей до сих пор звонят, чтобы проконсультироваться и спросить совета. Эта профессия не только принесла ей почёт и уважение (Надежда Соломоновна — ветеран труда), но и помогла выжить в тяжелейшие для семьи девяностые годы.

Работая на заводе, Надежда Соломоновна сама поднимала двух дочерей. И, что ж - выросли красавицы и умницы. Одна из них — Елена — осуществила мамину мечту, получив педагогическое образование. Сейчас она трудится воспитательницей в детском саду. Вторая дочь — Виолетта — тоже педагог по образованию, но в итоге решила пойти по стопам мамы и сейчас работает на одном из гатчинских заводов.

Бабушка Надежда

У дочерей Надежды Соломоновны давно уже выросли свои дети, которыми бабушка очень гордится. И внуки тоже ею гордятся. Еще бы! Ведь их бабушка не только умеет мотать моторы любой сложности, но и отлично знает математику и физику, и даже помогала своей внучке-студентке делать чертежи и готовиться к сопромату.

Этим летом Надежде Соломоновне Свойской исполнится 80 лет. Она по-прежнему бодра и энергична, готова прийти на помощь - как специалист, как мама, как бабушка, как друг. Просто как хороший человек.

Её золотые руки по-прежнему не знают покоя. Правда, сейчас они перешли на вязание. Хотя Надежда Соломоновна вяжет всю свою жизнь, у нее даже вязальная машина для этого есть. Но, конечно, самые тёплые, уютные и любимые вещи получаются, когда их вяжут руками.

Бабушка Надежда с гордостью показывает фотографию внучки, хрупкие плечи которой лёгкими крыльями обнимает ажурная белая шаль. А сейчас она вяжет нежнейший белоснежный конверт для новорожденного, готовясь к одному из самых радостных моментов жизни человека — рождению правнучки...



