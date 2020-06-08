Михаил Лебединский: «Голосовать будет легко и безопасно!»

- Одним
из главных приоритетов организации общероссийского голосования является
сохранность здоровья всех участников голосования, - убежден Михаил Лебединский.
- В этих целях избирательными комиссиями предпринимаются беспрецедентные меры.
ЦИК
России совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных
комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и
методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической
обстановки.
При
поддержке администрации Ленинградской области осуществляется закупка необходимых
средств индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все участники
голосования в Ленинградской области (члены избирательных комиссий, граждане,
наблюдатели).
Мы
намерены организовать тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех
организаторов голосования.
В
помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет
проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования. На
участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не
пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение
граждан и соблюдение санитарной дистанции (1,5-2 метра). При входе на участок
будет организован температурный контроль.
Кроме
того, для того, чтобы избежать одномоментного скопления большого количества
людей будет организовано голосование до дня голосования, в период с 25 по 30
июня, как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования (на
придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, в населенных пунктах,
где отсутствуют избирательные участки).
С
учетом всего перечисленного, можно с уверенность сказать, что голосовать будет
легко и безопасно!