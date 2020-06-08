Михаил Лебединский: «Голосовать будет легко и безопасно!»

- Одним из главных приоритетов организации общероссийского голосования является сохранность здоровья всех участников голосования, - убежден Михаил Лебединский. - В этих целях избирательными комиссиями предпринимаются беспрецедентные меры.

ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

При поддержке администрации Ленинградской области осуществляется закупка необходимых средств индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все участники голосования в Ленинградской области (члены избирательных комиссий, граждане, наблюдатели).

Мы намерены организовать тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех организаторов голосования.

В помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования. На участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции (1,5-2 метра). При входе на участок будет организован температурный контроль.

Кроме того, для того, чтобы избежать одномоментного скопления большого количества людей будет организовано голосование до дня голосования, в период с 25 по 30 июня, как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования (на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные участки).

С учетом всего перечисленного, можно с уверенность сказать, что голосовать будет легко и безопасно!