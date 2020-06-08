«Ужель та самая Татьяна?..»

В Гатчинском районе, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал эту энергичную и яркую женщину. Татьяна Викторовна родилась в Чувашии, в многодетной семье. С детства родители приучили всех четверых детей к работе на земле. Татьяна Викторовна вспоминает, что уже с 13 лет она считалась взрослой и работала наравне со взрослыми в большом хозяйстве. Поэтому уверена, что лучшим воспитанием для любого ребенка являются труд и ответственность.

После окончания школы вместе с подругой поступила в Чебоксарский планово-экономический техникум на факультет бухгалтерского учета. Семь выпускников курса, в том числе и Татьяну Бездетко, отправили по распределению в Ленинградскую область. Так в 1974 году она пришла на Гатчинский комбикормовый завод, где проработала до 2007 года, когда начала представлять интересы Гатчинского района в Законодательном собрании Ленинградской области. Татьяна Викторовна является председателем постоянной комиссии по бюджету и налогам, входит в состав постоянных комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и по экономике, собственности, инвестициям и промышленности.

В Гатчинском районе ее многие знают, любят, кто-то – побаивается. Татьяна Викторовна всегда говорит то, что думает. В том числе и за это она смогла заслужить уважение коллег, представителей муниципальной власти, а главное – простых жителей Гатчинского района, которые обращаются к ней за помощью и советом.

В преддверии праздника мы решили устроить для именинницы блиц-опрос:

- Татьяна Викторовна, какая Вы мама?

- Строгая и требовательная. Всегда много работала, что, наверно, неправильно. Возможно, стоило бы работать меньше и больше уделять времени дочери, но мне нужно было обеспечивать семью. В любом случае, уверена, что дети должны брать пример со своих родителей: как относиться к людям, к своей работе.

- Какая Вы теща?

- С зятем у меня прекрасные отношения. Мне нравятся его жизненные принципы и желание работать на благо семьи.

- Какая Вы бабушка?

- Не очень хорошая, потому что уделяю своим внукам, Вове и Даше, мало времени. Я их очень люблю – они очень хорошие, умные, веселые. Как правило, все выходные они проводят у нас. К сожалению, сегодня из-за пандемии мы видимся редко. Внук говорит: «Таня, мы не можем пока приехать, потому что это опасно для вас». Внуки называют меня по имени, и мне это нравится.

Вова по жизни – практик. Он пошел в школу, чтобы получить водительское удостоверение. На своей детской машинке уже рулит по «взрослым» правилам.

- Какая Вы подруга?

- Мы до сих пор дружим той компанией, которой приехали в Гатчинский район после техникума, созваниваемся, помогаем и поддерживаем друг друга. Мои бывшие одноклассники недавно сказали мне, что я совсем не изменилась.

Самое страшное для меня – предательство, но даже это могу простить, так как считаю, что каждый за свое ответит. Как бы тяжело не было, нужно уметь прощать, иначе обида изведет тебя изнутри.

- Какая Вы дома?

- После насыщенного трудового дня могу помолчать пару часов, чтобы переварить все эмоции и события. Люблю работать в огороде, так как с детства приучена работать на земле. На нашем участке растет все, что нужно для жизни: огурцы, помидоры, кабачки, ягоды, зелень, яблоки, груши, огромное количество цветов, среди которых – мои любимые гладиолусы. В прошлом году мы собрали примерно 150 кг лука, который в течение года раздаем родным, друзьям и соседям.

Люблю готовить для родных и гостей. Со времен студенческого общежития привыкла готовить много. Если суп, то большая кастрюля. Если накрыть стол – чтобы сразу несколько блюд. Моя мама всегда говорит: лучше пусть останется, чем не хватит. Мое коронное блюдо – холодец, который варю по рецепту отца. Люблю форель слабой соли, соленые грибы. А вот к сладкому равнодушна, кроме конфет «Коровка», которые люблю с детства.

- Как Вам удается стать центром любой компании?

- Это получается само собой. Если в компании знакомые мне люди, хорошие друзья, то есть возможность пошутить, посмеяться над собой и друг другом.

- Есть ли какое-нибудь желание из детства, которое Вы смогли осуществить, уже будучи взрослой?

- Нет. Жила в обычной деревенской семье, как все на тот момент. Зависти не было, у нас всего было достаточно.

В 1996 году, когда стала исполнительным директором Гатчинского комбикормового завода, появилась мечта, чтобы на завод постоянно стояли две очереди – из поставщиков сырья и потребителей. Мы смогли достичь этого.

В 2007 году, когда вошла в состав областного парламента, загадала для себя за период депутатства выполнить две задачи – добиться строительства путепровода в деревне Малые Колпаны и газификации населенных пунктов. Половину уже выполнили, но и вопрос газификации существенно продвинулся. Сегодня газ есть в каждом поселении, осталось довести его до каждого населенного пункта и дома. Будем продолжать работать в этом направлении.

В 2009 году, когда узнала, что впервые стану бабушкой, появилась мечта построить большой дом, чтобы дети могли бегать босиком по земле на своем участке. К счастью, и это удалось.

Сегодня главная мечта – чтобы внуки выросли настоящими людьми, тогда у них все получится. Рада, что Вовка уже понимает, что нужно много работать, чтобы хорошо жить.

- Что Вы сами себе пожелаете на день рождения?

- Здоровья себе и своим близким. Если здоровье будет, то все остальное сделаем.



