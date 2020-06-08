«Ужель та самая Татьяна?..»

В Гатчинском районе, пожалуй, нет ни одного человека,
который бы не знал эту энергичную и яркую женщину. Татьяна Викторовна родилась
в Чувашии, в многодетной семье. С детства родители приучили всех четверых детей
к работе на земле. Татьяна Викторовна вспоминает, что уже с 13 лет она считалась
взрослой и работала наравне со взрослыми в большом хозяйстве. Поэтому уверена,
что лучшим воспитанием для любого ребенка являются труд и ответственность.
После окончания школы вместе с подругой поступила в
Чебоксарский планово-экономический техникум на факультет бухгалтерского учета.
Семь выпускников курса, в том числе и Татьяну Бездетко, отправили по
распределению в Ленинградскую область. Так в 1974 году она пришла на Гатчинский
комбикормовый завод, где проработала до 2007 года, когда начала представлять
интересы Гатчинского района в Законодательном собрании Ленинградской области.
Татьяна Викторовна является председателем постоянной комиссии по бюджету и
налогам, входит в состав постоянных комиссий по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу и по экономике, собственности, инвестициям и
промышленности.
В Гатчинском районе ее многие знают, любят, кто-то –
побаивается. Татьяна Викторовна всегда говорит то, что думает. В том числе и за
это она смогла заслужить уважение коллег, представителей муниципальной власти,
а главное – простых жителей Гатчинского района, которые обращаются к ней за
помощью и советом.
В преддверии праздника мы решили устроить для
именинницы блиц-опрос:
- Татьяна Викторовна, какая Вы мама?
- Строгая и требовательная. Всегда много работала,
что, наверно, неправильно. Возможно, стоило бы работать меньше и больше уделять
времени дочери, но мне нужно было обеспечивать семью. В любом случае, уверена,
что дети должны брать пример со своих родителей: как относиться к людям, к
своей работе.
- Какая Вы теща?
- С зятем у меня прекрасные отношения. Мне нравятся
его жизненные принципы и желание работать на благо семьи.
- Какая Вы бабушка?
- Не очень хорошая, потому что уделяю своим внукам,
Вове и Даше, мало времени. Я их очень люблю – они очень хорошие, умные,
веселые. Как правило, все выходные они проводят у нас. К сожалению, сегодня
из-за пандемии мы видимся редко. Внук говорит: «Таня, мы не можем пока
приехать, потому что это опасно для вас». Внуки называют меня по имени, и мне
это нравится.
Вова по жизни – практик. Он пошел в школу, чтобы
получить водительское удостоверение. На своей детской машинке уже рулит по
«взрослым» правилам.
- Какая Вы подруга?
- Мы до сих пор дружим той компанией, которой приехали
в Гатчинский район после техникума, созваниваемся, помогаем и поддерживаем друг
друга. Мои бывшие одноклассники недавно сказали мне, что я совсем не
изменилась.
Самое страшное для меня – предательство, но даже это
могу простить, так как считаю, что каждый за свое ответит. Как бы тяжело не было,
нужно уметь прощать, иначе обида изведет тебя изнутри.
- Какая Вы дома?
- После насыщенного трудового дня могу помолчать пару
часов, чтобы переварить все эмоции и события. Люблю работать в огороде, так как
с детства приучена работать на земле. На нашем участке растет все, что нужно
для жизни: огурцы, помидоры, кабачки, ягоды, зелень, яблоки, груши, огромное
количество цветов, среди которых – мои любимые гладиолусы. В прошлом году мы
собрали примерно 150 кг лука, который в течение года раздаем родным, друзьям и
соседям.
Люблю готовить для родных и гостей. Со времен
студенческого общежития привыкла готовить много. Если суп, то большая кастрюля.
Если накрыть стол – чтобы сразу несколько блюд. Моя мама всегда говорит: лучше
пусть останется, чем не хватит. Мое коронное блюдо – холодец, который варю по
рецепту отца. Люблю форель слабой соли, соленые грибы. А вот к сладкому
равнодушна, кроме конфет «Коровка», которые люблю с детства.
- Как Вам удается стать центром любой
компании?
- Это получается само собой. Если в компании знакомые
мне люди, хорошие друзья, то есть возможность пошутить, посмеяться над собой и
друг другом.
- Есть ли какое-нибудь желание из детства,
которое Вы смогли осуществить, уже будучи взрослой?
- Нет. Жила в обычной деревенской семье, как все на
тот момент. Зависти не было, у нас всего было достаточно.
В 1996 году, когда стала исполнительным директором
Гатчинского комбикормового завода, появилась мечта, чтобы на завод постоянно
стояли две очереди – из поставщиков сырья и потребителей. Мы смогли достичь
этого.
В 2007 году, когда вошла в состав областного
парламента, загадала для себя за период депутатства выполнить две задачи –
добиться строительства путепровода в деревне Малые Колпаны и газификации
населенных пунктов. Половину уже выполнили, но и вопрос газификации существенно
продвинулся. Сегодня газ есть в каждом поселении, осталось довести его до
каждого населенного пункта и дома. Будем продолжать работать в этом
направлении.
В 2009 году, когда узнала, что впервые стану бабушкой,
появилась мечта построить большой дом, чтобы дети могли бегать босиком по земле
на своем участке. К счастью, и это удалось.
Сегодня главная мечта – чтобы внуки выросли настоящими
людьми, тогда у них все получится. Рада, что Вовка уже понимает, что нужно
много работать, чтобы хорошо жить.
- Что Вы сами себе пожелаете на день
рождения?
- Здоровья себе и своим близким. Если здоровье будет,
то все остальное сделаем.