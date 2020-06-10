Один донор спасает трёх пациентов

Один донор спасает трёх пациентов

По количеству доноров на тысячу человек наш регион занимает далеко не лидирующие позиции. После введения режима самоизоляции число доноров сократилось еще больше, а болезни и травмы, требующие переливания крови, с приходом коронавируса не исчезли. Надо исправлять ситуацию…

Рубрики : Здоровье     10 Jun 2020

В целях активизации донорского движения, увеличения числа активных доноров с 1-го апреля был проведен очередной этап реорганизации Центра крови Ленинградской области. Филиал в Гатчине стал работать как донорский центр. Что это значит?

- Это значит, что главной задачей Гатчинского филиала Центра крови стала организация донорского движения, ежедневный прием доноров, заготовка донорской крови и ее компонентов, – рассказывает старший врач гатчинского отделения заготовки крови Мария Михайловна Меченкова.  – Теперь переработка крови на компоненты и выдача их в лечебные учреждения осуществляется централизованно в головном подразделении Центра крови, которое находится в Тосно. Наш филиал по-прежнему проводит донорские дни еще в трех районах области, кроме Гатчинского: каждый месяц мы выезжаем принимать донорскую кровь в Лужский, Ломоносовский и Сланцевский районы.

- Как повлиял режим самоизоляции на работу вашего отделения?

- Несмотря на то, что в связи с пандемией большинство плановых операций не проводится, потребность в донорской крови не уменьшилась. По-прежнему кровь необходима при травмах, тяжелых родах, онкологическим пациентам, да и больные с Covid-19 также достаточно часто нуждаются в переливании компонентов крови. Но доноров стало приходить меньше: многие посчитали, что мы не работаем. А наша работа не прекращалась ни на один день. Да, теперь мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности: масочный режим, социальную дистанцию, увеличилась кратность уборки. Всех доноров мы обеспечиваем одноразовыми масками на входе, санитайзером для обработки рук. И мы по-прежнему вызываем кадровых доноров, когда возникает необходимость в определенной группе крови.

- Сколько у вас сейчас доноров в базе – на все четыре обслуживаемых района?

- Сейчас порядка четырех тысяч человек. Этого, конечно, недостаточно. Донорский потенциал в Ленинградской области в целом и в Гатчинском районе в частности значительно выше существующей донорской активности.

- Кто может стать донором – что требуется от человека, который решил первый раз в жизни пойти сдать кровь?

- Чтобы стать первичным донором, нужно просто прийти к нам – с российским паспортом (никакой другой документ не подходит). Донору должно быть не меньше 18 лет, а верхней возрастной границы теперь не существует (раньше можно было сдавать кровь только до 60 лет). Ну, и не должно быть противопоказаний для сдачи крови, донор должен быть здоров. К противопоказаниям относятся все хронические болезни в стадии обострения, все системные заболевания: псориаз, рассеянный склероз, красная волчанка, инфекционные заболевания (в том числе и герпес, ОРВИ). Гипертоническая болезнь также является противопоказанием, и, если наш врач обнаружит повышенное артериальное давление, это будет причиной для отвода от кроводачи и рекомендации обратиться к кардиологу.

- Почему? Гипертоникам не показано кровопускание?

- Очень часто к нам приходят люди с повышенным артериальным давлением и говорят, что им так посоветовали полечиться. Однако при повышенном артериальном давлении кровь сдавать нельзя! Это может стать причиной различных осложнений. А основная задача службы крови не только обеспечить компонентами крови тяжелобольных, но и не навредить донору!

И еще одно – и наиболее частое противопоказание: низкий гемоглобин.  В идеале, гемоглобин должен быть выше нижней границы нормы, которая у женщин составляет 120, у мужчин – 130. Поэтому всем потенциальным донорам перед кроводачей обязательно измеряют уровень гемоглобина.

- Что делать анемичным гражданам, желающим стать донорами?

- Надо выяснять причину анемии, пройти обследование. После установки причины снижения гемоглобина крови врач назначит лечение. Чаще всего – это специальная диета и прием препаратов железа. Кстати, витамины группы «В» улучшают усвояемость железа. И обязательно должен присутствовать животный белок в питании.

- А как быть гипотониками – лицам с пониженным артериальным давлением?

- Самое низкое давление, с которым можно сдавать кровь, это 100 на 60. Такой уровень артериального давления позволяет без проблем перенести физиологическую кровопотерю при сдаче крови. И вес донора должен быть не меньше 50 кг, а рост не ниже 150 см. Такие ограничения связаны с тем, что стандартная доза кроводачи – 450 мл, а для тех, кто весит меньше 50 кг, такая доза превышает физиологическую.

Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины – четыре. Вообще, тем, кто хочет быть кадровым донором и сдавать кровь чаще трех раз за год, надо ежегодно проходить обследование: идти к терапевту, делать развернутый анализ крови, мочи, кардиограмму. И раз в полгода представлять справку об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Все эти требования направлены на сохранение здоровья донора, чтобы врач мог своевременно заметить малейшие нарушения. Поэтому, если человек – наш постоянный донор, то это лучшее доказательство того, что он – здоров!

- Надо ли как-то специально готовиться к сдаче крови – соблюдать диету, не употреблять алкоголь, лекарства?

- Рекомендаций очень много – они подробно расписаны в интернете на сайте www.yadonor.ru, а также на нашем сайте: www.blood47.ru. Основное – это: за 48 часов до сдачи крови не употреблять алкоголь, в течение двух часов перед кроводачей не курить. Накануне хорошо выспаться, утром в день кроводачи не заниматься спортом, избегать физических нагрузок. Обязательно позавтракать, но исключить жирное – масло, сыр. Молочные продукты – нежелательно. Можно выпить кофе, чай и обязательно побольше жидкости.

После сдачи крови – все индивидуально. Чаще всего никаких особенностей нет. Если нормально переносите, можно и спортом позаниматься. Для восстановления сил надо, конечно, перекусить.

- Чем вредны физические нагрузки и жирные продукты перед сдачей крови?

- Дело в том, что и спорт, и питание влияют на печень. У потенциального донора сначала берется кровь из пальца и делается экспресс-анализ, который проверяет две позиции: гемоглобин и печеночную трансаминазу. Если уровень трансаминазы повышен, донор к кроводаче не допускается. Потому что повышение трансаминазы в крови у человека может быть признаком не только нарушения диеты (прием жареной, жирной пищи или алкоголя), но и свидетельствовать о заболевании печени, в том числе вирусном гепатите. Поэтому дается отвод на три месяца с рекомендацией по соблюдению диеты. Если через три месяца показатель трансаминазы будет в норме – можно сдавать кровь.

На все инфекции кровь проверяют уже после донации в централизованной лаборатории.

- Донорство всегда называли благородным делом…

- Это благое дело. Донор сейчас – трижды герой. Один донор может спасти жизнь трем больным. Потому что кровь разделяют на компоненты: из одной дозы крови получают плазму, эритроциты и тромбоциты. Потребность у всех пациентов разная. Раньше технологии не позволяли качественно разделять кровь на компоненты и больным переливали цельную кровь, а действовала только та часть, которая нужна. Теперь переливают конкретные компоненты. Если нужно остановить кровотечение, переливают плазму. Если необходимо восстановить гемоглобин – эритроциты, если у пациента кровотечение с тромбоцитопенией – тромбоциты. При онкологических заболеваниях пациенты после химиотерапии очень нуждаются в переливании тромбоцитного концентрата.

- Кровь можно сдавать и отдельными компонентами – когда у человека берется только плазма или только тромбоциты, а остальное возвращается обратно донору?

- Да, это аппаратные методики: плазмаферез и тромбоцитаферез. В настоящее время в Центре крови создан большой запас плазмы (плазма в замороженном виде хранится три года), поэтому плазмаферез мы пока не проводим.

Основными потребителями тромбоцитов являются онкогематологические пациенты. Срок хранения тромбоцитов – всего 5-7 дней, поэтому заготовка тромбоцитов аппаратным методом проводится по заявкам в соответствии с потребностью больных. Тромбоцитаферез – процедура нелегкая, для нее ведется очень жесткий отбор – нужны определенные показатели крови донора.

Эритроциты хранятся не более 49 дней. И потребность в них постоянно высокая.

Плазма замораживается и находится в карантине в течение полугода. Если через полгода у донора не выявляются такие заболевания, как гепатит, ВИЧ (СПИД), сифилис, его плазму из карантина выдают для переливания. Вот почему донору желательно не менее двух раз в год сдавать кровь.

- Кого больше среди доноров – молодежи, мужчин, женщин? И кто получает звание почетного донора?

- Сдают кровь абсолютно разные люди. Многие приходят ради отгулов – за сдачу крови полагается два дополнительных выходных дня: непосредственно в день кроводачи и еще один в течение года. Но очень много и бескорыстных доноров, которые сдают кровь, чтобы спасти жизни людей. В последние годы среди доноров все больше появляется молодежи. Женщины, как и в других сферах, более активны.

Те, кто постоянно сдавал кровь, продолжают это делать и в зрелом возрасте. Почетный донор – это человек, на счету которого 40 кроводач, и таких у нас немало, причем многие продолжают сдавать кровь и при наличии звания. Почетные доноры получают раз в год определенную выплату, а также имеют льготы в соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».

- Мария Михайловна, сдавать кровь – полезно для организма или нет?

- Это полезно, если придерживаться режима донора. Не частить с кроводачами, делать перерыв, чтобы гемоглобин восстановился. Полезно, потому что обновляется кровь. Так эритроцит живет 120 дней. Если не забирать кровь, он отжил – потом появился новый. Если часть крови забрали, организм начинает восполнять потерю, и в кровяное русло попадают более молодые клетки. Но это, повторю, если не нарушать режим кроводач.

Есть и еще одно преимущество: в случае острой кровопотери – например, при несчастном случае, травме, донору будет легче, поскольку его организм привык к физиологическим кровопотерям и быстрому восстановлению крови. Ну, и, надо ли говорить, что сегодня для доноров эта процедура совершенно безопасна: все материалы, системы, иглы исключительно одноразовые.


 

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