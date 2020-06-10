Один донор спасает трёх пациентов

В целях активизации донорского движения, увеличения
числа активных доноров с 1-го апреля был проведен очередной этап реорганизации
Центра крови Ленинградской области. Филиал в Гатчине стал работать как
донорский центр. Что это значит?
- Это значит, что главной задачей Гатчинского филиала
Центра крови стала организация донорского движения, ежедневный прием доноров,
заготовка донорской крови и ее компонентов, – рассказывает старший врач
гатчинского отделения заготовки крови Мария Михайловна Меченкова. – Теперь переработка крови на компоненты и
выдача их в лечебные учреждения осуществляется централизованно в головном
подразделении Центра крови, которое находится в Тосно. Наш филиал по-прежнему
проводит донорские дни еще в трех районах области, кроме Гатчинского: каждый
месяц мы выезжаем принимать донорскую кровь в Лужский, Ломоносовский и
Сланцевский районы.
- Как повлиял режим самоизоляции на работу
вашего отделения?
- Несмотря на то, что в связи с пандемией большинство
плановых операций не проводится, потребность в донорской крови не уменьшилась.
По-прежнему кровь необходима при травмах, тяжелых родах, онкологическим
пациентам, да и больные с Covid-19 также достаточно часто нуждаются в
переливании компонентов крови. Но доноров стало приходить меньше: многие
посчитали, что мы не работаем. А наша работа не прекращалась ни на один день.
Да, теперь мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности: масочный режим,
социальную дистанцию, увеличилась кратность уборки. Всех доноров мы
обеспечиваем одноразовыми масками на входе, санитайзером для обработки рук. И
мы по-прежнему вызываем кадровых доноров, когда возникает необходимость в
определенной группе крови.
- Сколько у вас сейчас доноров в базе – на
все четыре обслуживаемых района?
- Сейчас порядка четырех тысяч человек. Этого,
конечно, недостаточно. Донорский потенциал в Ленинградской области в целом и в
Гатчинском районе в частности значительно выше существующей донорской
активности.
- Кто может стать донором – что требуется
от человека, который решил первый раз в жизни пойти сдать кровь?
- Чтобы стать первичным донором, нужно просто прийти к
нам – с российским паспортом (никакой другой документ не подходит). Донору
должно быть не меньше 18 лет, а верхней возрастной границы теперь не существует
(раньше можно было сдавать кровь только до 60 лет). Ну, и не должно быть
противопоказаний для сдачи крови, донор должен быть здоров. К противопоказаниям
относятся все хронические болезни в стадии обострения, все системные
заболевания: псориаз, рассеянный склероз, красная волчанка, инфекционные
заболевания (в том числе и герпес, ОРВИ). Гипертоническая болезнь также
является противопоказанием, и, если наш врач обнаружит повышенное артериальное
давление, это будет причиной для отвода от кроводачи и рекомендации обратиться
к кардиологу.
- Почему? Гипертоникам не показано
кровопускание?
- Очень часто к нам приходят люди с повышенным
артериальным давлением и говорят, что им так посоветовали полечиться. Однако
при повышенном артериальном давлении кровь сдавать нельзя! Это может стать
причиной различных осложнений. А основная задача службы крови не только
обеспечить компонентами крови тяжелобольных, но и не навредить донору!
И еще одно – и наиболее частое противопоказание:
низкий гемоглобин. В идеале, гемоглобин
должен быть выше нижней границы нормы, которая у женщин составляет 120, у
мужчин – 130. Поэтому всем потенциальным донорам перед кроводачей обязательно
измеряют уровень гемоглобина.
- Что делать анемичным гражданам, желающим
стать донорами?
- Надо выяснять причину анемии, пройти обследование.
После установки причины снижения гемоглобина крови врач назначит лечение. Чаще
всего – это специальная диета и прием препаратов железа. Кстати, витамины
группы «В» улучшают усвояемость железа. И обязательно должен присутствовать
животный белок в питании.
- А как быть гипотониками – лицам с
пониженным артериальным давлением?
- Самое низкое давление, с которым можно сдавать
кровь, это 100 на 60. Такой уровень артериального давления позволяет без
проблем перенести физиологическую кровопотерю при сдаче крови. И вес донора
должен быть не меньше 50 кг, а рост не ниже 150 см. Такие ограничения связаны с
тем, что стандартная доза кроводачи – 450 мл, а для тех, кто весит меньше 50
кг, такая доза превышает физиологическую.
Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины –
четыре. Вообще, тем, кто хочет быть кадровым донором и сдавать кровь чаще трех
раз за год, надо ежегодно проходить обследование: идти к терапевту, делать
развернутый анализ крови, мочи, кардиограмму. И раз в полгода представлять
справку об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Все эти требования
направлены на сохранение здоровья донора, чтобы врач мог своевременно заметить
малейшие нарушения. Поэтому, если человек – наш постоянный донор, то это лучшее
доказательство того, что он – здоров!
- Надо ли как-то специально готовиться к
сдаче крови – соблюдать диету, не употреблять алкоголь, лекарства?
- Рекомендаций очень много – они подробно расписаны в
интернете на сайте www.yadonor.ru, а также на нашем сайте: www.blood47.ru.
Основное – это: за 48 часов до сдачи крови не употреблять алкоголь, в течение
двух часов перед кроводачей не курить. Накануне хорошо выспаться, утром в день
кроводачи не заниматься спортом, избегать физических нагрузок. Обязательно
позавтракать, но исключить жирное – масло, сыр. Молочные продукты –
нежелательно. Можно выпить кофе, чай и обязательно побольше жидкости.
После сдачи крови – все индивидуально. Чаще всего
никаких особенностей нет. Если нормально переносите, можно и спортом
позаниматься. Для восстановления сил надо, конечно, перекусить.
- Чем вредны физические нагрузки и жирные
продукты перед сдачей крови?
- Дело в том, что и спорт, и питание влияют на печень.
У потенциального донора сначала берется кровь из пальца и делается
экспресс-анализ, который проверяет две позиции: гемоглобин и печеночную
трансаминазу. Если уровень трансаминазы повышен, донор к кроводаче не
допускается. Потому что повышение трансаминазы в крови у человека может быть
признаком не только нарушения диеты (прием жареной, жирной пищи или алкоголя),
но и свидетельствовать о заболевании печени, в том числе вирусном гепатите.
Поэтому дается отвод на три месяца с рекомендацией по соблюдению диеты. Если через
три месяца показатель трансаминазы будет в норме – можно сдавать кровь.
На все инфекции кровь проверяют уже после донации в
централизованной лаборатории.
- Донорство всегда называли благородным
делом…
- Это благое дело. Донор сейчас – трижды герой. Один
донор может спасти жизнь трем больным. Потому что кровь разделяют на
компоненты: из одной дозы крови получают плазму, эритроциты и тромбоциты.
Потребность у всех пациентов разная. Раньше технологии не позволяли качественно
разделять кровь на компоненты и больным переливали цельную кровь, а действовала
только та часть, которая нужна. Теперь переливают конкретные компоненты. Если
нужно остановить кровотечение, переливают плазму. Если необходимо восстановить
гемоглобин – эритроциты, если у пациента кровотечение с тромбоцитопенией –
тромбоциты. При онкологических заболеваниях пациенты после химиотерапии очень
нуждаются в переливании тромбоцитного концентрата.
- Кровь можно сдавать и отдельными
компонентами – когда у человека берется только плазма или только тромбоциты, а
остальное возвращается обратно донору?
- Да, это аппаратные методики: плазмаферез и
тромбоцитаферез. В настоящее время в Центре крови создан большой запас плазмы
(плазма в замороженном виде хранится три года), поэтому плазмаферез мы пока не проводим.
Основными потребителями тромбоцитов являются
онкогематологические пациенты. Срок хранения тромбоцитов – всего 5-7 дней,
поэтому заготовка тромбоцитов аппаратным методом проводится по заявкам в
соответствии с потребностью больных. Тромбоцитаферез – процедура нелегкая, для
нее ведется очень жесткий отбор – нужны определенные показатели крови донора.
Эритроциты хранятся не более 49 дней. И потребность в
них постоянно высокая.
Плазма замораживается и находится в карантине в
течение полугода. Если через полгода у донора не выявляются такие заболевания,
как гепатит, ВИЧ (СПИД), сифилис, его плазму из карантина выдают для
переливания. Вот почему донору желательно не менее двух раз в год сдавать
кровь.
- Кого больше среди доноров – молодежи,
мужчин, женщин? И кто получает звание почетного донора?
- Сдают кровь абсолютно разные люди. Многие приходят
ради отгулов – за сдачу крови полагается два дополнительных выходных дня:
непосредственно в день кроводачи и еще один в течение года. Но очень много и
бескорыстных доноров, которые сдают кровь, чтобы спасти жизни людей. В
последние годы среди доноров все больше появляется молодежи. Женщины, как и в
других сферах, более активны.
Те, кто постоянно сдавал кровь, продолжают это делать
и в зрелом возрасте. Почетный донор – это человек, на счету которого 40
кроводач, и таких у нас немало, причем многие продолжают сдавать кровь и при
наличии звания. Почетные доноры получают раз в год определенную выплату, а
также имеют льготы в соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее
компонентов».
- Мария Михайловна, сдавать кровь –
полезно для организма или нет?
- Это полезно, если придерживаться режима донора. Не
частить с кроводачами, делать перерыв, чтобы гемоглобин восстановился. Полезно,
потому что обновляется кровь. Так эритроцит живет 120 дней. Если не забирать
кровь, он отжил – потом появился новый. Если часть крови забрали, организм
начинает восполнять потерю, и в кровяное русло попадают более молодые клетки.
Но это, повторю, если не нарушать режим кроводач.
Есть и еще одно преимущество: в случае острой
кровопотери – например, при несчастном случае, травме, донору будет легче,
поскольку его организм привык к физиологическим кровопотерям и быстрому
восстановлению крови. Ну, и, надо ли говорить, что сегодня для доноров эта
процедура совершенно безопасна: все материалы, системы, иглы исключительно
одноразовые.