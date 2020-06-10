Один донор спасает трёх пациентов

В целях активизации донорского движения, увеличения числа активных доноров с 1-го апреля был проведен очередной этап реорганизации Центра крови Ленинградской области. Филиал в Гатчине стал работать как донорский центр. Что это значит?

- Это значит, что главной задачей Гатчинского филиала Центра крови стала организация донорского движения, ежедневный прием доноров, заготовка донорской крови и ее компонентов, – рассказывает старший врач гатчинского отделения заготовки крови Мария Михайловна Меченкова. – Теперь переработка крови на компоненты и выдача их в лечебные учреждения осуществляется централизованно в головном подразделении Центра крови, которое находится в Тосно. Наш филиал по-прежнему проводит донорские дни еще в трех районах области, кроме Гатчинского: каждый месяц мы выезжаем принимать донорскую кровь в Лужский, Ломоносовский и Сланцевский районы.

- Как повлиял режим самоизоляции на работу вашего отделения?

- Несмотря на то, что в связи с пандемией большинство плановых операций не проводится, потребность в донорской крови не уменьшилась. По-прежнему кровь необходима при травмах, тяжелых родах, онкологическим пациентам, да и больные с Covid-19 также достаточно часто нуждаются в переливании компонентов крови. Но доноров стало приходить меньше: многие посчитали, что мы не работаем. А наша работа не прекращалась ни на один день. Да, теперь мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности: масочный режим, социальную дистанцию, увеличилась кратность уборки. Всех доноров мы обеспечиваем одноразовыми масками на входе, санитайзером для обработки рук. И мы по-прежнему вызываем кадровых доноров, когда возникает необходимость в определенной группе крови.

- Сколько у вас сейчас доноров в базе – на все четыре обслуживаемых района?

- Сейчас порядка четырех тысяч человек. Этого, конечно, недостаточно. Донорский потенциал в Ленинградской области в целом и в Гатчинском районе в частности значительно выше существующей донорской активности.

- Кто может стать донором – что требуется от человека, который решил первый раз в жизни пойти сдать кровь?

- Чтобы стать первичным донором, нужно просто прийти к нам – с российским паспортом (никакой другой документ не подходит). Донору должно быть не меньше 18 лет, а верхней возрастной границы теперь не существует (раньше можно было сдавать кровь только до 60 лет). Ну, и не должно быть противопоказаний для сдачи крови, донор должен быть здоров. К противопоказаниям относятся все хронические болезни в стадии обострения, все системные заболевания: псориаз, рассеянный склероз, красная волчанка, инфекционные заболевания (в том числе и герпес, ОРВИ). Гипертоническая болезнь также является противопоказанием, и, если наш врач обнаружит повышенное артериальное давление, это будет причиной для отвода от кроводачи и рекомендации обратиться к кардиологу.

- Почему? Гипертоникам не показано кровопускание?

- Очень часто к нам приходят люди с повышенным артериальным давлением и говорят, что им так посоветовали полечиться. Однако при повышенном артериальном давлении кровь сдавать нельзя! Это может стать причиной различных осложнений. А основная задача службы крови не только обеспечить компонентами крови тяжелобольных, но и не навредить донору!

И еще одно – и наиболее частое противопоказание: низкий гемоглобин. В идеале, гемоглобин должен быть выше нижней границы нормы, которая у женщин составляет 120, у мужчин – 130. Поэтому всем потенциальным донорам перед кроводачей обязательно измеряют уровень гемоглобина.

- Что делать анемичным гражданам, желающим стать донорами?

- Надо выяснять причину анемии, пройти обследование. После установки причины снижения гемоглобина крови врач назначит лечение. Чаще всего – это специальная диета и прием препаратов железа. Кстати, витамины группы «В» улучшают усвояемость железа. И обязательно должен присутствовать животный белок в питании.

- А как быть гипотониками – лицам с пониженным артериальным давлением?

- Самое низкое давление, с которым можно сдавать кровь, это 100 на 60. Такой уровень артериального давления позволяет без проблем перенести физиологическую кровопотерю при сдаче крови. И вес донора должен быть не меньше 50 кг, а рост не ниже 150 см. Такие ограничения связаны с тем, что стандартная доза кроводачи – 450 мл, а для тех, кто весит меньше 50 кг, такая доза превышает физиологическую.

Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины – четыре. Вообще, тем, кто хочет быть кадровым донором и сдавать кровь чаще трех раз за год, надо ежегодно проходить обследование: идти к терапевту, делать развернутый анализ крови, мочи, кардиограмму. И раз в полгода представлять справку об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Все эти требования направлены на сохранение здоровья донора, чтобы врач мог своевременно заметить малейшие нарушения. Поэтому, если человек – наш постоянный донор, то это лучшее доказательство того, что он – здоров!

- Надо ли как-то специально готовиться к сдаче крови – соблюдать диету, не употреблять алкоголь, лекарства?

- Рекомендаций очень много – они подробно расписаны в интернете на сайте www.yadonor.ru, а также на нашем сайте: www.blood47.ru. Основное – это: за 48 часов до сдачи крови не употреблять алкоголь, в течение двух часов перед кроводачей не курить. Накануне хорошо выспаться, утром в день кроводачи не заниматься спортом, избегать физических нагрузок. Обязательно позавтракать, но исключить жирное – масло, сыр. Молочные продукты – нежелательно. Можно выпить кофе, чай и обязательно побольше жидкости.

После сдачи крови – все индивидуально. Чаще всего никаких особенностей нет. Если нормально переносите, можно и спортом позаниматься. Для восстановления сил надо, конечно, перекусить.

- Чем вредны физические нагрузки и жирные продукты перед сдачей крови?

- Дело в том, что и спорт, и питание влияют на печень. У потенциального донора сначала берется кровь из пальца и делается экспресс-анализ, который проверяет две позиции: гемоглобин и печеночную трансаминазу. Если уровень трансаминазы повышен, донор к кроводаче не допускается. Потому что повышение трансаминазы в крови у человека может быть признаком не только нарушения диеты (прием жареной, жирной пищи или алкоголя), но и свидетельствовать о заболевании печени, в том числе вирусном гепатите. Поэтому дается отвод на три месяца с рекомендацией по соблюдению диеты. Если через три месяца показатель трансаминазы будет в норме – можно сдавать кровь.

На все инфекции кровь проверяют уже после донации в централизованной лаборатории.

- Донорство всегда называли благородным делом…

- Это благое дело. Донор сейчас – трижды герой. Один донор может спасти жизнь трем больным. Потому что кровь разделяют на компоненты: из одной дозы крови получают плазму, эритроциты и тромбоциты. Потребность у всех пациентов разная. Раньше технологии не позволяли качественно разделять кровь на компоненты и больным переливали цельную кровь, а действовала только та часть, которая нужна. Теперь переливают конкретные компоненты. Если нужно остановить кровотечение, переливают плазму. Если необходимо восстановить гемоглобин – эритроциты, если у пациента кровотечение с тромбоцитопенией – тромбоциты. При онкологических заболеваниях пациенты после химиотерапии очень нуждаются в переливании тромбоцитного концентрата.

- Кровь можно сдавать и отдельными компонентами – когда у человека берется только плазма или только тромбоциты, а остальное возвращается обратно донору?

- Да, это аппаратные методики: плазмаферез и тромбоцитаферез. В настоящее время в Центре крови создан большой запас плазмы (плазма в замороженном виде хранится три года), поэтому плазмаферез мы пока не проводим.

Основными потребителями тромбоцитов являются онкогематологические пациенты. Срок хранения тромбоцитов – всего 5-7 дней, поэтому заготовка тромбоцитов аппаратным методом проводится по заявкам в соответствии с потребностью больных. Тромбоцитаферез – процедура нелегкая, для нее ведется очень жесткий отбор – нужны определенные показатели крови донора.

Эритроциты хранятся не более 49 дней. И потребность в них постоянно высокая.

Плазма замораживается и находится в карантине в течение полугода. Если через полгода у донора не выявляются такие заболевания, как гепатит, ВИЧ (СПИД), сифилис, его плазму из карантина выдают для переливания. Вот почему донору желательно не менее двух раз в год сдавать кровь.

- Кого больше среди доноров – молодежи, мужчин, женщин? И кто получает звание почетного донора?

- Сдают кровь абсолютно разные люди. Многие приходят ради отгулов – за сдачу крови полагается два дополнительных выходных дня: непосредственно в день кроводачи и еще один в течение года. Но очень много и бескорыстных доноров, которые сдают кровь, чтобы спасти жизни людей. В последние годы среди доноров все больше появляется молодежи. Женщины, как и в других сферах, более активны.

Те, кто постоянно сдавал кровь, продолжают это делать и в зрелом возрасте. Почетный донор – это человек, на счету которого 40 кроводач, и таких у нас немало, причем многие продолжают сдавать кровь и при наличии звания. Почетные доноры получают раз в год определенную выплату, а также имеют льготы в соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».

- Мария Михайловна, сдавать кровь – полезно для организма или нет?

- Это полезно, если придерживаться режима донора. Не частить с кроводачами, делать перерыв, чтобы гемоглобин восстановился. Полезно, потому что обновляется кровь. Так эритроцит живет 120 дней. Если не забирать кровь, он отжил – потом появился новый. Если часть крови забрали, организм начинает восполнять потерю, и в кровяное русло попадают более молодые клетки. Но это, повторю, если не нарушать режим кроводач.

Есть и еще одно преимущество: в случае острой кровопотери – например, при несчастном случае, травме, донору будет легче, поскольку его организм привык к физиологическим кровопотерям и быстрому восстановлению крови. Ну, и, надо ли говорить, что сегодня для доноров эта процедура совершенно безопасна: все материалы, системы, иглы исключительно одноразовые.



