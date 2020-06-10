В
режиме видеоконференции губернатор проинформировал президента о
социально‑экономической ситуации в регионе, а также мерах поддержки населения и
бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Владимир
Путин поблагодарил Александра Дрозденко и его команду за значительные успехи
региона и назвал несколько проблем, которые требуют пристального внимания в
дальнейшем - это расселение аварийного жилья, нехватка узких специалистов в
здравоохранении, утилизация мусора и другие.
Владимир
Путин согласовал кандидатуру Александра Дрозденко для выдвижения на выборы
губернатора Ленинградской области 13 сентября.
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У вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе
Ленинградской области, – заявил Владимир Путин. – Конечно, окончательное слово
должны сказать избиратели в сентябре. А я со своей стороны желаю вам успеха.
Напомним,
выборы губернатора Ленобласти состоятся 13 сентября 2020 года, в Единый день
голосования.
Фото с официального сайта kremlin.ru