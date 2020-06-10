В режиме видеоконференции губернатор проинформировал президента о социально‑экономической ситуации в регионе, а также мерах поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Владимир Путин поблагодарил Александра Дрозденко и его команду за значительные успехи региона и назвал несколько проблем, которые требуют пристального внимания в дальнейшем - это расселение аварийного жилья, нехватка узких специалистов в здравоохранении, утилизация мусора и другие.

Владимир Путин согласовал кандидатуру Александра Дрозденко для выдвижения на выборы губернатора Ленинградской области 13 сентября.

- У вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области, – заявил Владимир Путин. – Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре. А я со своей стороны желаю вам успеха.

Напомним, выборы губернатора Ленобласти состоятся 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования.