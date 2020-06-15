Расширены меры поддержки для безработных

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

В соответствии с постановлением, минимальное пособие по безработице увеличено до 4500 рублей в месяц на период май - июль 2020 года. Ранее эта сумма составляла 1500 рублей в месяц.

Безработные с детьми получат дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплата назначается одному из родителей, в период с июня по август этого года. Дата увольнения и размер назначенного пособия по безработице для ее получения роли не играют.

Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, и зарегистрировавшиеся в качестве безработных, получат максимальное пособие по безработице 12130 рублей на срок до 3 месяцев, но не позднее, чем до 1 октября.

Безработным, у которых срок выплаты пособия закончился после 1 марта 2020 года, период выплаты продлен на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября 2020 года.

Перерасчет пособий начнется с 15 июня. Дополнительных заявлений на Биржу труда предоставлять не нужно.

Безработные, не предоставившие ранее сведения о детях, должны дослать копии свидетельств о рождении на электронную почту своего филиала Центра занятости. Те, кто указывал наличие детей при постановке на учет через портал «Работа в России» могут не предоставлять копии свидетельств о рождении.

На Бирже труда Ленинградской области работает «горячая линия» 8(800) 350-47-47, где можно получить всю необходимую информацию о новых мерах поддержки безработных граждан.