Расширены меры поддержки для безработных

Безработные граждане
получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление
подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
В соответствии с
постановлением, минимальное пособие по безработице увеличено до 4500 рублей в
месяц на период май - июль 2020 года. Ранее эта сумма составляла 1500 рублей в
месяц.
Безработные с детьми
получат дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Выплата назначается одному из родителей, в период
с июня по август этого года. Дата увольнения и размер назначенного пособия по
безработице для ее получения роли не играют.
Индивидуальные
предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, и
зарегистрировавшиеся в качестве безработных, получат максимальное пособие по
безработице 12130 рублей на срок до 3 месяцев, но не позднее, чем до 1 октября.
Безработным, у которых
срок выплаты пособия закончился после 1 марта 2020 года, период выплаты продлен
на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября 2020 года.
Перерасчет пособий
начнется с 15 июня. Дополнительных заявлений на Биржу труда предоставлять не
нужно.
Безработные, не
предоставившие ранее сведения о детях, должны дослать копии свидетельств о
рождении на электронную почту своего филиала Центра занятости. Те, кто указывал
наличие детей при постановке на учет через портал «Работа в России» могут не
предоставлять копии свидетельств о рождении.
На Бирже труда
Ленинградской области работает «горячая линия» 8(800) 350-47-47, где можно
получить всю необходимую информацию о новых мерах поддержки безработных
граждан.