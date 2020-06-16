350 жителей региона получили работу

На сегодняшний день заключено 13 соглашений с работодателями для трудоустройства 350 человек по различным направлениям: благоустройство, озеленение, агропромышленный комплекс.

На вакансии в дорожные ремонтно-строительные управления уже устроено 156 временно оставшихся без работы жителей. Они приступили к очистке полосы отвода от мусора и растительности, вырубке деревьев и кустарников, покраске дорожных ограждений и остановок общественного транспорта.

С начала июня 30 человек приступили к работе в сфере развития туристического и рекреационного отдыха. В их задачи входит подготовка и согласование проектов туристических маршрутов, подготовка технических заданий и смет для прокладки и обустройства маршрутов, а также прокладка маршрутов – обустройство, разметка на местности, оборудование указателями, местами отдыха и информационными щитами. С 1 июля к этой работе приступят еще 50 человек.

Вскоре выйдут на работу специалисты по культурно-досуговой деятельности и экскурсоводы. Безработные трудоустроены также в качестве художника-декоратора и мастера по обработке цифровой информации в некоммерческую организацию Волосовского района. В ближайшие дни ожидается заключение еще 12 соглашений для трудоустройства 46 человек в 7 районах Ленинградской области. Временные работники будут задействованы в сфере эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, в сельском хозяйстве, в разработке маршрутов для активного туризма и др.

Напомним, общественные работы введены в Ленинградской области для поддержки местных жителей, оставшихся без дохода в период пандемии – безработных и сотрудников предприятий, чья деятельность временно приостановлена. Общественные работы в регионе продлятся до 31 августа.