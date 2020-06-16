350 жителей региона получили работу

На сегодняшний день
заключено 13 соглашений с работодателями для трудоустройства 350 человек по
различным направлениям: благоустройство, озеленение, агропромышленный комплекс.
На вакансии в дорожные
ремонтно-строительные управления уже устроено 156 временно оставшихся без
работы жителей. Они приступили к очистке полосы отвода от мусора и растительности,
вырубке деревьев и кустарников, покраске дорожных ограждений и остановок
общественного транспорта.
С начала июня 30 человек
приступили к работе в сфере развития туристического и рекреационного отдыха. В
их задачи входит подготовка и согласование проектов туристических маршрутов,
подготовка технических заданий и смет для прокладки и обустройства маршрутов, а
также прокладка маршрутов – обустройство, разметка на местности, оборудование
указателями, местами отдыха и информационными щитами. С 1 июля к этой работе
приступят еще 50 человек.
Вскоре выйдут на работу
специалисты по культурно-досуговой деятельности и экскурсоводы. Безработные
трудоустроены также в качестве художника-декоратора и мастера по обработке
цифровой информации в некоммерческую организацию Волосовского района. В
ближайшие дни ожидается заключение еще 12 соглашений для трудоустройства 46
человек в 7 районах Ленинградской области. Временные работники будут
задействованы в сфере эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения, в сельском хозяйстве, в разработке маршрутов для активного туризма и
др.
Напомним, общественные
работы введены в Ленинградской области для поддержки местных жителей,
оставшихся без дохода в период пандемии – безработных и сотрудников предприятий,
чья деятельность временно приостановлена. Общественные работы в регионе
продлятся до 31 августа.