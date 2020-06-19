Праздник Героев нашего времени

- Анна Владимировна, как прошла рабочая смена?

- В обычном режиме. Смена длится примерно 10-12 часов, так как работы много. Часть инфекционного отделения работает в режиме обсервации, где сегодня проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным ковидом и с подозрением на него. С ними работают восемь медицинских сотрудников.

После окончания смены и соответствующей дезинфекции я перехожу в другой корпус, где временно проживаю. Здесь я могу отдохнуть, поесть. Ближе к ночи опять надену полную экипировку и пойду в приемный покой, чтобы помочь коллегам.

- Что самое сложное в Вашей работе сегодня? Наверное, время в противочумном костюме тянется долго?

- Как ни странно, смена пролетает быстро, только к вечеру становится тяжело, так как нет возможности отлучиться в туалет или просто перевести дух.

Усложнился сам процесс оказания медицинской помощи пациентам. В костюме работать непросто – в маске не такой хороший обзор, жарко, движения скованны. На лице от маски остаются красные полосы, так как она сильно давит. К утру они исчезают, но уже приходит время очередной смены. Но к этому уже привыкла.

Наши пациенты – люди преимущественно пожилого возраста. Они оторваны от дома, от своих родных, испытывают страх. Коронавирус – это не та инфекция, которую можно вылечить за три-четыре дня с помощью привычных антибиотиков. Люди болеют долго, с этим нужно смириться. К ним нельзя просто зайти и проконтролировать процесс лечения. С каждым пациентом нужно поговорить, поддержать, успокоить.

- Расскажите, как инфекционное отделение переходило на новый формат работы?

- Было несколько дней, когда много наших сотрудников заболело, и я боялась, что не справляюсь, потому что с утра буквально не знала, за что хвататься. К счастью, мне на помощь пришли коллеги из других отделений, за что им большое спасибо.

Первая моя обсервация продлилась с 5 по 20 мая. После сдачи анализов вернулась к обычному режиму работы в отделении. На вторую обсервацию заступила 5 июня. Медицинские сотрудники сегодня постоянно сдают мазки на коронавирус, чтобы держать ситуацию под контролем.

- Как Ваши родные отпустили вас в такую «командировку»?

- На удивление, спокойно отнеслись к этому, так как знают, что это моя работа, которую я должна выполнять. Хотя, конечно, они переживают за меня, мы постоянно на связи.

- Правда ли, что Вы не можете брать с собой на смену мобильные телефоны, так как на них тоже может оседать вирус?

- Мы можем брать их с собой, но они запакованы в плотные чехлы. На выходе из «красной зоны» их обрабатывают дезинфицирующими средствами – Ахдезом или Хлорамином, после чего их можно достать из чехла. Все, что мы выносим из отделения, должно быть обработано, иначе существует риск, что мы вынесем вирус наружу. В первую очередь, это риск для нас самих.

- Традиционный вопрос: каковы ваши прогнозы относительно нового вируса?

- Чтобы управлять любым вирусом, нужно получить коллективный иммунитет. Для этого существует два пути – большинство из нас должны переболеть коронавирусом, а также должна появиться соответствующая вакцина.

В России большое количество граждан переболели и сейчас болеют коронавирусной инфекцией в легкой или стертой форме, порой сами не зная об этом. Еще рано говорить о количестве заболевших, так как мы пока в процессе. Только когда пандемия схлынет, можно будет заняться соответствующими подсчетами.

- Сегодня некоторые мамочки отказываются от вакцинации своих детей. Как Вы к этому относитесь?

- Я абсолютно убеждена, что вакцина – это величайшее изобретение человечества. Всегда проще не заболеть, чем потом выкарабкиваться.

К сожалению, действительно, не владея достаточной информацией и не будучи профессионалами в этой области, мамочки почему-то решают, что любая вакцина несет вред их детям. Но процент осложнений из-за вакцинации в разы меньше, чем осложнения после любой перенесенной инфекции.

В 1990-х годах, после отказа от прививок против дифтерии, вспышка этого заболевания унесла большое количество жизней молодых людей. В марте текущего года в Тосно была вспышка кори. Будь население привито, как положено, то этого удалось избежать.

Считаю, что на государственном уровне должна вестись работа против таких антипрививочников. Тем более, что сами такие мамочки были привиты в Советском Союзе по всем официальным протоколам.

- До коронавируса сталкивались ли Вы с чем-нибудь подобным, когда врачам нужно было быть постоянно начеку?

- В январе 2016 года была вспышка ротавирусной инфекции в деревне Малые Колпаны. На протяжении месяца к нам поступали тяжелые пациенты с обезвоживанием. Потом неделю был перерыв, а потом началась массовая вспышка гриппа с тяжелым течением заболевания. Тогда врачам было проще, так как весь персонал остался в строю. На этот раз нам повезло меньше.

- Откуда Вы берете силы, чтобы не перегореть?

- Я оптимист по жизни. Всегда и во всем ищу свои плюсы. Зато теперь все люди будут тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и более осознанно заботиться о своем здоровье.

Я безумно люблю свою работу и на другом месте себя просто не представляю. Можно сказать, что я фанат профессии инфекциониста и получаю от нее кайф. Всегда интересно выяснять причины заболевания, разгадывать эти задачки, выстраивать цепочку лечения, а потом получать удовлетворение от положительного результата.

- Как Вы пришли в эту специальность?

- Желание стать врачом появилось еще в школе. Окончила педиатрическую академию в Санкт-Петербурге. На тот момент мы с мужем уже воспитывали двоих детей и у нас остро стоял вопрос с жильем. Главный врач Гатчинской ЦРКБ Владимир Алексеевич Иванов предложил помочь со служебным жильем и обучением в интернатуре. Так я оказалась в Гатчине, где работаю по сей день.

- Насколько ваша специальность – инфекционные болезни – интересная?

- Очень интересная! Как правило, к нам поступают тяжелые пациенты с острой формой заболевания, и от врачей и их знаний зависит, какой будет результат. Если все делаешь правильно, то выздоровление наступает быстро. Бывает, привезут ребенка с острой формой инфекции, а уже через три дня он бегает по палате – довольный и счастливый. Эмоционально это очень подпитывает.

- Что бы Вы хотели сказать своим коллегам в преддверии Дня медицинского работника?

- Поздравляю их с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья и постоянной поддержки со стороны близких и родных людей, чтобы их трудовая деятельность складывалась удачно, а пациенты поступали только с легкими диагнозами.

Профессия врача – очень сложная, и я рада, что сегодня наше население смогло это оценить, а статус и авторитет медицинского работника невероятно повысился. Также надеюсь, что пандемия спровоцирует приток молодых кадров в медицинскую отрасль.

- Анна Владимировна, коллектив редакции газеты «Гатчинская правда» присоединяется к вашим словам и поздравляет Вас и Ваших коллег с праздником!