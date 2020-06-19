Виновные будут уволены

Пользователи соцсетей не скупились на комментарии, а знатоки истории пояснили: для баннера было выбрано фото, на котором запечатлены солдаты вермахта, взятые в плен после штурма Кенигсберга. Снимок сделан 9 апреля 1945 года.

Скандальный баннер быстро убрали.

Ситуацию прокомментировала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Хочется принести слова извинения нашим ветеранам и горожанам за этот факт. Действительно, в рамках исполнения муниципального контракта на въезде в город были вывешены два баннера, которые были приурочены к началу Великой Отечественной войны. Один из баннеров был, к великому сожалению, исполнителем выполнен в форме вольной интерпретации событий Великой Отечественной войны. Конечно, со своей стороны мы провели, во-первых, расследование данной ситуации – выяснили, кто и на каком этапе согласовал предложенный вариант макета баннера. Во-вторых, к конкретным людям, которые согласовывали его, будут применены дисциплинарные меры воздействия - определенные сотрудники будут уволены, к великому сожалению.