Виновные будут уволены

Пользователи
соцсетей не скупились на комментарии, а знатоки истории пояснили: для баннера
было выбрано фото, на котором запечатлены солдаты вермахта, взятые в плен после
штурма Кенигсберга. Снимок сделан 9 апреля 1945 года.
Скандальный
баннер быстро убрали.
Ситуацию
прокомментировала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
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Хочется принести слова извинения нашим ветеранам и горожанам за этот факт.
Действительно, в рамках исполнения муниципального контракта на въезде в город
были вывешены два баннера, которые были приурочены к началу Великой
Отечественной войны. Один из баннеров был, к великому сожалению, исполнителем
выполнен в форме вольной интерпретации событий Великой Отечественной войны.
Конечно, со своей стороны мы провели, во-первых, расследование данной ситуации –
выяснили, кто и на каком этапе согласовал предложенный вариант макета баннера.
Во-вторых, к конкретным людям, которые согласовывали его, будут применены
дисциплинарные меры воздействия - определенные сотрудники будут уволены, к
великому сожалению.