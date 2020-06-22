О противодействии потреблению и незаконному обороту наркотических средств

За употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В частности, по ст. 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также по ст. 20.20 КоАП РФ – за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах на виновное лицо может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По указанным статьям могут быть привлечены несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет.

Те же деяния, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В то же время, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.

В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, административной ответственности подлежат его родителей или законные представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.

Согласно ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Следует также помнить, что склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, отягчающим моментом является склонение именно несовершеннолетних, поскольку эти деяния относятся к общественно опасным. В связи с чем виновные лица могут быть лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.