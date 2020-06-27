Александр Дрозденко: "Идём на поправки!"

Глава региона отметил, что решение внести изменения в существующую Конституцию после стольких лет абсолютно правильное. «Мы должны воспользоваться правом выбора, которое у нас есть, если хотим, чтобы у нас была Конституция, защищающая наши интересы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

«Вносимые поправки направлены на социальные гарантии, такие как минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и многие другие. Подготовка к голосованию навела меня на мысль принять закон о социальных гарантиях в Ленинградской области, который также обеспечит наших жителей гарантированным местом ребенка в детском саду, обучением в одну смену в школе, горячим питанием детей из многодетных или малообеспеченных семей», — добавил он.

Губернатор рассказал, что для него, как для жителя Ленинградской области, особенно значима поправка о защите истории страны.

«Ленинградская земля — это область, в которую в 862 году пришли Рюрик и Олег, основав Старую Ладогу, откуда началось государство Российское. Ленинградская область — это территория, где в Великую Отечественную войну непрерывно шли бои за Ленинград, это нельзя забывать, свои историю надо чтить. Кроме того, для меня важна поправка о незыблемости наших границ. Мало кто знает, когда я работал главой Кингисеппского района и состоял в комиссии по демаркации российско-эстонской границы, в это время создавалась молодая Россия и молодая Эстония, совместно с дружинниками мы выкапывали столбы у деревни Комаровка, расположенной за Ивангородом, потом что эстонские националисты приходили и вкапывали приграничные столбы Эстонии, утверждая, что по тартусскому миру Ивангород принадлежал Эстонии, хотя это была исконно русская земля, и мы знаем, что Иван III основал Ивангородскую крепость. Сегодня я не хочу, чтобы это повторялось, чтобы кто-то приходил и менял границу нашей страны», - поделился он.