Где отключат электричество 30 июня?

Где отключат электричество 30 июня?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     29 Jun 2020

Пудомягское СП:

30 июня 09:00 до 18:00

д. Покровская, Павловское шоссе.  

 

30 июня  с 09:00 до 18:00

д. Вяхтелево, ул. Заречная.

 

03 июля  с 10:00 до 18:00

п. Пудомяги, д.4,14.

 

Таицкое ГП:

30 июня с 09:30 до 18:00

д. Малая Ивановка.               

        

Пудостьское СП:

30 июня с 09:30 до 18:00

д. Лайдузи.

 

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