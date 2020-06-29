Где отключат электричество 30 июня?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики :
ЖКХ
29 Jun 2020
Пудомягское СП:
30 июня 09:00 до 18:00
д. Покровская, Павловское шоссе.
30 июня с 09:00 до 18:00
д. Вяхтелево, ул. Заречная.
03 июля с 10:00 до 18:00
п. Пудомяги, д.4,14.
Таицкое ГП:
30 июня с 09:30 до 18:00
д. Малая
Ивановка.
Пудостьское СП:
30 июня с 09:30 до 18:00
д. Лайдузи.
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