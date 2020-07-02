Семьи региона получают поддержку

По данным комитета социальной защиты населения Ленинградской области, более 83 млн рублей направлено на поддержку многодетных семей региона – они получили по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Также свыше 106 млн рублей перечислено на выплаты по 3 тысячи рублей малоимущим семьям.

Более 42 тысячам жителей Ленинградской области, страдающим хроническими заболеваниями и получающим федеральную социальную доплату к пенсии, выплатили по 2 тысячи рублей — на эти цели направили более 85 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели, приостановившие деятельность из-за коронавируса, получили по 7 тысяч рублей на себя и по 5 тысяч рублей на каждого ребенка — выплаты произведены на сумму более 39 млн рублей свыше 3600 получателям.

Получающим региональную доплату безработным и самозанятым гражданам, выплатили по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Общая сумма составила более 27 млн рублей.

Итог является промежуточным, поскольку обработка поступающих заявлений от жителей региона, а также данных из профильных комитетов правительства области продолжается.