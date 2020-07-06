Решение о финансировании
принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Таким образом, в
медицинских учреждениях создан необходимый резерв лекарственных средств для
терапии COVID-19 и внебольничной пневмонии.
Комитет по
здравоохранению Ленинградской области закупил препараты на сумму 42 млн рублей
для стационарного лечения. Современные противовирусные и иммунные препараты уже
поставлены в больницы региона.
По словам главы комитета
по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина, закупленные лекарства позволяют
избежать подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Кроме того, комитет
подготовился к усилению амбулаторной работы. На сумму 2 млн рублей были
закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения
пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому. По решению губернатора,
терапия будет проводиться бесплатно для жителей региона по назначению лечащего
врача. Закупки будут продолжаться.