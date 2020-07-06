Ленинградская область закупила препараты для лечения COVID-пациентов

Ленинградская область закупила препараты для лечения COVID-пациентов

За счет средств регионального бюджета все стационары и амбулатории Ленинградской области обеспечены лекарствами в общей сложности на сумму 44 млн рублей.

Рубрики : Здравоохранение     06 Jul 2020

Решение о финансировании принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Таким образом, в медицинских учреждениях создан необходимый резерв лекарственных средств для терапии COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил препараты на сумму 42 млн рублей для стационарного лечения. Современные противовирусные и иммунные препараты уже поставлены в больницы региона.

По словам главы комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина, закупленные лекарства позволяют избежать подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, комитет подготовился к усилению амбулаторной работы. На сумму 2 млн рублей были закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому. По решению губернатора, терапия будет проводиться бесплатно для жителей региона по назначению лечащего врача. Закупки будут продолжаться.

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