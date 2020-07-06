Шесть стабильно лучших школ

В рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» в 2020 году в регионе начал реализовываться региональный проект по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся. Он направлен на повышение результативности участия обучающихся Ленинградской области в олимпиадах и иных мероприятиях.

Для составления рейтинга лучших школ учитывались следующие показатели: мониторинг результатов основного государственного экзамена обучающихся 9-х классов, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (за последние три года) и онлайн опрос (анкетирование) образовательных учреждений.

Из 348 школ Ленинградской области по данным показателям было отобрано 66, имеющих стабильно высокие образовательные результаты обучающихся. Среди них шесть школ представляют Гатчинский муниципальный район.

В первой десятке рейтинга – сразу три школы города Гатчины: на втором месте – средняя школа № 9, на пятом месте – гимназия им. К.Д. Ушинского, на шестом месте – лицей № 3. На 16-м месте – Гатчинская средняя школа № 2. Также в числе лучших – Гатчинская школа № 8 «Центр образования» и Сиверская гимназия.

Елена Суралёва