Шесть стабильно лучших школ

В
рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской
области» в 2020 году в регионе начал реализовываться региональный проект по поддержке школ со стабильно
высокими образовательными результатами обучающихся. Он направлен на повышение
результативности участия обучающихся Ленинградской области в олимпиадах и иных
мероприятиях.
Для
составления рейтинга лучших школ учитывались следующие показатели: мониторинг результатов
основного государственного экзамена обучающихся 9-х классов, участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (за последние три года) и
онлайн опрос (анкетирование) образовательных учреждений.
Из
348 школ Ленинградской области по данным показателям было отобрано 66, имеющих
стабильно высокие образовательные результаты обучающихся. Среди них шесть школ
представляют Гатчинский муниципальный район.
В
первой десятке рейтинга – сразу три школы города Гатчины: на втором месте –
средняя школа № 9, на пятом месте – гимназия им. К.Д. Ушинского, на шестом
месте – лицей № 3. На 16-м месте – Гатчинская средняя школа № 2. Также в числе
лучших – Гатчинская школа № 8 «Центр образования» и Сиверская гимназия.
Елена Суралёва