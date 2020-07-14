Ждите в апреле: время, формат и «фишки» будущей переписи

В 2020 году переписи планировали провести 50 государств мира общей численностью населения 3 миллиарда человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за эпидемиологической ситуации власти ряда стран объявили об изменении сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мерами Росстат предложил перенести сроки ранее запланированной на октябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 июня этого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода помехи в периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и по единой методологии переписи населения позволяют получать сравнительные данные и прослеживать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Так, перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре для переписи населения на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из рутинного мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно тратить свое время на общение с переписчиком — электронные переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.