Ждите в апреле: время, формат и «фишки» будущей переписи

В 2020 году переписи
планировали провести 50 государств мира общей численностью населения 3
миллиарда человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за
эпидемиологической ситуации власти ряда стран объявили об изменении сроков
проведения переписей.
В связи с общими
ограничительными мерами Росстат предложил перенести сроки ранее запланированной
на октябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 июня этого года
председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о
переносе переписи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода
помехи в периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены
к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и по
единой методологии переписи населения позволяют получать сравнительные данные и
прослеживать демографические тенденции.
Итак, предстоящая
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она
затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные
пункты. Так, перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Будущая перепись
населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик
получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным
листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных.
Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить
обработку информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже
стартовало производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия
планшетов поступит статистикам уже в сентябре для переписи населения на труднодоступных
территориях.
Благодаря новым технологиям
перепись из рутинного мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру.
Теперь совсем не обязательно тратить свое время на общение с переписчиком —
электронные переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить
самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей
«фишкой» будущей переписи.
Предварительные итоги
будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года.
Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.