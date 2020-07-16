Началась выдача путевок для льготников

Ленинградское
региональное отделение Фонда социального страхования приступило к выдаче
путевок на санаторно-курортное лечение для льготников. В целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции весенние заезды 2020 года были
перенесены на летний и осенний периоды.
В текущем
году на оказание государственной услуги по обеспечению санаторно-курортным
лечением льготных категорий граждан – жителей Ленинградской области из
федерального бюджета выделено 59,1 млн рублей. Региональным отделением ФСС РФ
уже заключено 13 государственных контрактов на оказание услуг по
санаторно-курортному лечению на 1940 путевок для льготников и сопровождающих их
лиц в нижеперечисленные здравницы:
- пансионат «Восток-6»,
Санкт-Петербург,
- санаторий «Северная Ривьера»,
Санкт-Петербург,
- санаторий «Голубые озера»,
Псковская область,
- санаторий «Пикет», Кисловодск,
- санаторий «Магадан», Сочи,
- санаторий «Красный Бор»,
Смоленская область.
В
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы
санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 от 23.06.2020 (МР 3.1./2.1.0197-20) при поступлении в
санаторно-курортное учреждение гражданам необходимо представить справку или
отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в
течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не
позднее, чем за три дня до даты отъезда.