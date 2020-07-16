Началась выдача путевок для льготников

Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования приступило к выдаче путевок на санаторно-курортное лечение для льготников. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции весенние заезды 2020 года были перенесены на летний и осенний периоды.

В текущем году на оказание государственной услуги по обеспечению санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан – жителей Ленинградской области из федерального бюджета выделено 59,1 млн рублей. Региональным отделением ФСС РФ уже заключено 13 государственных контрактов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению на 1940 путевок для льготников и сопровождающих их лиц в нижеперечисленные здравницы:

- пансионат «Восток-6», Санкт-Петербург,

- санаторий «Северная Ривьера», Санкт-Петербург,

- санаторий «Голубые озера», Псковская область,

- санаторий «Пикет», Кисловодск,

- санаторий «Магадан», Сочи,

- санаторий «Красный Бор», Смоленская область.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 23.06.2020 (МР 3.1./2.1.0197-20) при поступлении в санаторно-курортное учреждение гражданам необходимо представить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты отъезда.