Кэшбек за отдых в Ленинградской области

Кэшбек предусмотрен для
турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки в период с 15
августа по 20 декабря 2020 года.
В комитете по туризму
Ленинградской области от нововведения ожидают роста спроса на поездки в регион.
Тем более, что в области около 5200 памятников истории, культуры, архитектуры и
природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, привлекательных
для туристов, а также порядка 800 памятников боевой славы.
На сегодняшний день в
Ленобласти разработано более 120 региональных, межрегиональных и международных
туристских маршрутов, в том числе экологических и историко-патриотических.
Огромной популярностью у туристов пользуются, в частности, реконструкции
сражений разных эпох, которые проходят в области ежегодно, а также крупные
фестивали, такие как «Корюшка идет!», намеченный в этом году на 29 августа.