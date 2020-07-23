Кэшбек за отдых в Ленинградской области

Кэшбек за отдых в Ленинградской области

Регион присоединился к акции Ростуризма, предусматривающей возврат средств в сумме от 5 до 15 тысяч рублей, потраченных гражданами на туры по России.

Рубрики : Общество     23 Jul 2020

Кэшбек предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

В комитете по туризму Ленинградской области от нововведения ожидают роста спроса на поездки в регион. Тем более, что в области около 5200 памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, привлекательных для туристов, а также порядка 800 памятников боевой славы.

На сегодняшний день в Ленобласти разработано более 120 региональных, межрегиональных и международных туристских маршрутов, в том числе экологических и историко-патриотических. Огромной популярностью у туристов пользуются, в частности, реконструкции сражений разных эпох, которые проходят в области ежегодно, а также крупные фестивали, такие как «Корюшка идет!», намеченный в этом году на 29 августа.

 

 

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