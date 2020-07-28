Потомки сиверских дачников

Каждое лето члены общественного совета при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят выездные экскурсии для ребят, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних. 24-го июля такая экскурсия состоялась в Сиверском.

Заместитель председателя общественного совета при Главке Анастасия Дворкина организовала ребятам посещение историко-бытового музея «Дачная столица», где им рассказали о дачной жизни в XIX-XX веках, о наших знаменитых соотечественниках, отдыхавших на сиверской земле, о судьбе зданий и имений. В «Дачной столице» экскурсанты заглянули и на «советскую кухню»: в небольшом помещении воссоздан интерьер почти вековой давности и собрана масса аутентичных предметов, приводящих в восторг старшее поколение – примусы, керосинки, угольные утюги, стиральные доски и прочее.

После небольшого пикника ребята посетили местный ландшафтный памятник «Лялин луг», Анастасия Дворкина рассказала им об истории сиверских земель и о мероприятиях, которые проходят в поселении сегодня. Закончилась экскурсия у памятника Витгенштейну, где ребята возложили цветы в память о победе знаменитого полководца в сражении под Клястицами во время Отечественной войны 1812 года. О том, почему память Петра Витгенштейна особенно чтят в Сиверской, о судье его имения в Дружноселье ребятам рассказали в ходе экскурсии в музее «Дачная столица».

Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Гатчинскому району Екатерина Кузьмина, которая и привезла на экскурсию своих подопечных, рассказала, что ребятам – от 13 до 16 лет. Все – местные, живут либо в Сиверском, либо в Дружной Горке, учатся в обычной школе. На учет их поставили за употребление алкоголя. Только один восьмиклассник месяц назад вышел из Сланцевской спецшколы, куда был помещен на три года по решению Гатчинского суда: за кражи, хулиганство, токсикоманию, алкоголь и побеги из дома. Пребывание в Сланцах пошло на пользу – поведение и планы на жизнь кардинально изменились.

- Все дети – хорошие, домашние, – говорит Екатерина Юрьевна. – Но вот таким неудачным способом они пытались повзрослеть. Теперь все нормализуется. Экскурсия по родным местам – это интересно и полезно. Чем спать до обеда, лучше на родной поселок посмотреть – с новой стороны.