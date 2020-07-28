Потомки сиверских дачников

Каждое лето
члены общественного совета при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области проводят выездные экскурсии для ребят, состоящих на учете
в отделении по делам несовершеннолетних. 24-го июля такая экскурсия состоялась
в Сиверском.
Заместитель
председателя общественного совета при Главке Анастасия Дворкина организовала
ребятам посещение историко-бытового музея «Дачная столица», где им рассказали о
дачной жизни в XIX-XX веках, о наших знаменитых соотечественниках, отдыхавших на сиверской
земле, о судьбе зданий и имений. В «Дачной столице» экскурсанты заглянули и на
«советскую кухню»: в небольшом помещении воссоздан интерьер почти вековой
давности и собрана масса аутентичных предметов, приводящих в восторг старшее
поколение – примусы, керосинки, угольные утюги, стиральные доски и прочее.
После
небольшого пикника ребята посетили местный ландшафтный памятник «Лялин луг»,
Анастасия Дворкина рассказала им об истории сиверских земель и о мероприятиях,
которые проходят в поселении сегодня. Закончилась экскурсия у памятника
Витгенштейну, где ребята возложили цветы в память о победе знаменитого
полководца в сражении под Клястицами во время Отечественной войны 1812
года. О том, почему память Петра Витгенштейна особенно чтят в Сиверской, о
судье его имения в Дружноселье ребятам рассказали в ходе экскурсии в музее
«Дачная столица».
Инспектор по
делам несовершеннолетних УМВД России по Гатчинскому району Екатерина Кузьмина,
которая и привезла на экскурсию своих подопечных, рассказала, что ребятам – от
13 до 16 лет. Все – местные, живут либо в Сиверском, либо в Дружной Горке,
учатся в обычной школе. На учет их поставили за употребление алкоголя. Только
один восьмиклассник месяц назад вышел из Сланцевской спецшколы, куда был
помещен на три года по решению Гатчинского суда: за кражи, хулиганство,
токсикоманию, алкоголь и побеги из дома. Пребывание в Сланцах пошло на пользу –
поведение и планы на жизнь кардинально изменились.
- Все дети –
хорошие, домашние, – говорит Екатерина Юрьевна. – Но вот таким неудачным
способом они пытались повзрослеть. Теперь все нормализуется. Экскурсия по
родным местам – это интересно и полезно. Чем спать до обеда, лучше на родной
поселок посмотреть – с новой стороны.