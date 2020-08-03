Фотофиксация дойдет до сельских дорог

Соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко дорожному комитету и «Ленавтодору» на совещании в
областном правительстве.
«Нужно анализировать каждую конкретную аварию. Только после
детального разбора причин мы сможем точно определить, что и как нужно сделать
на данном конкретном участке дороги, чтобы сберечь жизни людей», — подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Примеры того, как
изменения на дороге способны снизить число ДТП, уже есть.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест
концентрации ДТП в Гатчине, Сертолово, Большой Ижоре, от Новосергиевки до
Кудрово, в Пудомягах, Марьино, посёлке им.Свердлова, Колтушах, Кировске,
деревне Старая, посёлке «Румболово-сити» и Новоселье. Поставлены новые
светофоры и камеры фотофиксации, нанесена желтая разметка, установлены «лежачие
полицейские» и знаки «Аварийно-опасный участок дороги».
Ведется строительство тротуаров и освещения в деревнях
Корписалово Гатчинского района, Новое Калище Ломоносовского района, посёлках
Сосново и Мичуринское Приозерского района. Уже выполнены работы в посёлках
Соколинское, Карасевка и деревне Сашино.
В этом году в ряде населенных пунктах на региональных
дорогах по новым принципам нанесена разметка: «Ленавтодор» обновил проекты
организации дорожного движения (т.н. ПОДДы), согласно которым в нескольких
поселениях прерывистая черта была заменена на сплошную по рекомендациям ГИБДД.