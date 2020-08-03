Фотофиксация дойдет до сельских дорог

Соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дорожному комитету и «Ленавтодору» на совещании в областном правительстве.

«Нужно анализировать каждую конкретную аварию. Только после детального разбора причин мы сможем точно определить, что и как нужно сделать на данном конкретном участке дороги, чтобы сберечь жизни людей», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Примеры того, как изменения на дороге способны снизить число ДТП, уже есть.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП в Гатчине, Сертолово, Большой Ижоре, от Новосергиевки до Кудрово, в Пудомягах, Марьино, посёлке им.Свердлова, Колтушах, Кировске, деревне Старая, посёлке «Румболово-сити» и Новоселье. Поставлены новые светофоры и камеры фотофиксации, нанесена желтая разметка, установлены «лежачие полицейские» и знаки «Аварийно-опасный участок дороги».

Ведется строительство тротуаров и освещения в деревнях Корписалово Гатчинского района, Новое Калище Ломоносовского района, посёлках Сосново и Мичуринское Приозерского района. Уже выполнены работы в посёлках Соколинское, Карасевка и деревне Сашино.

В этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка: «Ленавтодор» обновил проекты организации дорожного движения (т.н. ПОДДы), согласно которым в нескольких поселениях прерывистая черта была заменена на сплошную по рекомендациям ГИБДД.