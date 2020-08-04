В поликлинике «Аэродром» начал работать кабинет флюорографии

В поликлинике «Аэродром» начал работать кабинет флюорографии

С понедельника, 3 августа, в поликлинике «Аэродром» начал работу флюорографический кабинет.

Рубрики : Здравоохранение     04 Aug 2020

ФЛГ-исследования будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00:

- жителям, прикрепленным к поликлинике «Аэродром» и жителям ближних населенных пунктов;

- при наличии направления от участкового врача

- по предварительной записи через контакт-центр по телефону (8813-71)78-075.

Для прохождения ФЛГ-исследования при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Результаты можно получить при наличии паспорта с понедельника по пятницу в регистратуре поликлиники «Аэродром» с 09.00 до 19.00, в субботу с 09.00 до 14.00.

Обращаем внимание, что ФЛГ-исследование пациентов с подозрением на ПНЕВМОНИЮ и рентген-контроль пневмонии с 3 августа будет проводиться как и прежде, по предварительной записи в терапевтическом корпусе Гатчинской КМБ на ул. Рощинской с 09.00 до 14.30. Для прохождения исследования необходимо иметь на руках направление от врача и паспорт.

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