В поликлинике «Аэродром» начал работать кабинет флюорографии

ФЛГ-исследования
будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00:
-
жителям, прикрепленным к поликлинике «Аэродром» и жителям ближних населенных
пунктов;
-
при наличии направления от участкового врача
-
по предварительной записи через контакт-центр по телефону (8813-71)78-075.
Для
прохождения ФЛГ-исследования при себе необходимо иметь паспорт и медицинский
полис.
Результаты
можно получить при наличии паспорта с понедельника по пятницу в регистратуре
поликлиники «Аэродром» с 09.00 до 19.00, в субботу с 09.00 до 14.00.
Обращаем
внимание, что ФЛГ-исследование пациентов с подозрением на ПНЕВМОНИЮ и
рентген-контроль пневмонии с 3 августа будет проводиться как и прежде, по
предварительной записи в терапевтическом корпусе Гатчинской КМБ на ул.
Рощинской с 09.00 до 14.30. Для прохождения исследования необходимо иметь на
руках направление от врача и паспорт.