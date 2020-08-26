20-го августа, в четыре утра, сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили в Гатчинском районе автомобиль Renault Logan под управлением 36-летнего жителя Тайцев Вадима К. При осмотре машины был найден сверток с кристаллообразным веществом белого цвета. Сверток изъяли, упаковали и направили на экспертизу. Согласно выводам экспертов, вещество в свертке является смесью, содержащей наркотическое средство – так называемую «соль».

В рамках операции «Мак-2020» в квартире гражданина К. на улице Пушкина в Тайцах был проведен осмотр, в ходе которого изъяли 23 разноцветные таблетки и пять камнеобразных кусочков вещества, а также пакетики с белым порошком. Как показала экспертиза, в квартире гражданин К. хранил наркотик – все ту же «соль» для дальнейшего сбыта.

В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».