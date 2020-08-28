Нельзя со свиньями – по-свински

Африканская чума свиней – сокращенно АЧС – африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери – это высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах.

Почему вспоминаем чуму?

Для человека АЧС опасности не представляет, но при этом болезнь выкашивает целые поголовья свиней. Гибель свиней при заражении АЧС доходит до

100 %! Средств для профилактики и лечения болезни не существует.

Угроза африканской чумы свиней все еще нависает над Гатчинским районом и всей Ленинградской областью. Фермерам, держащим свиней, нельзя выпускать эту угрозу из виду: надо усилить меры по предотвращению занесения данного заболевания на территорию своего хозяйства. Именно сейчас чума подобралась совсем близко. В ближайших регионах – в Новгородской и Псковской области – этим летом неоднократно регистрировались вспышки африканской чумы свиней в дикой фауне и в личных подсобных хозяйствах.

Откуда берётся чума свиней?

К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов в стране) привело скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов.

Поэтому ветеринары обращаются к свиноводам: несмотря на доступность и дешевизну, не скармливайте пищевые отходы свиньям. Тем более, отходы, полученные из сомнительных – с точки зрения обеспечения биологической безопасности – пунктов общественного питания (придорожные кафе, шашлычные и т.д.). Используя в качестве корма для свиней пищевые отходы в целях снижения себестоимости конечной продукции, вы рискуете надолго лишиться своего заработка на свинине.

Другим источником заражения свиней чумой являются боенские отходы, остатки сырого мясосырья от диких кабанов. Комбикорма и зернопродукты без сопроводительных ветеринарных документов, реализуемые прямо с автомашин торговцами из других регионов или сопредельных стран, также являются источником повышенной опасности для вашего хозяйства.

Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, поскольку такие поля любят посещать дикие кабаны. Заразиться домашние свиньи могут и после поедания травяной подкормки, скошенной у границ леса в тех районах, где регистрировались случаи АЧС.

Как свиноводам уберечься от чумы?

Как известно, переносчиками африканской чумы свиней являются дикие кабаны, и это особенно актуально в сезон так называемой «тихой охоты». Грибники, которые держат свиней, должны обязательно менять одежду и обувь при возвращении из леса. Потому что очень легко принести в свой сарай инфекцию из леса на обуви. Здесь стоит напомнить об обязательном оборудовании дезинфекционного кювета для обработки обуви при входе в животноводческое помещение.

Можно приобрести дезинфекционный коврик в специализированных магазинах. Если такой возможности нет, несложно смастерить его вручную. Для этого достаточно сколотить короб из деревянных досок по ширине дверного проема и заполнить его опилками. Опилки залить раствором дезинфицирующего средства и при входе в сарай обрабатывать обувь. Специалистами ветеринарной службы Гатчинского района на безвозмездной основе выделяются дезинфицирующие средства для обработки животноводческих помещений и заправки дезинфекционных кюветов.

Помните! Ваш поход в лес по грибы и ягоды может быть губителен для ваших свиней.

Чтобы не занести заболевание в свой район, на свою свиноферму, не покупайте живых свиней без сопроводительных ветеринарных документов, не завозите и не вывозите свиней и продукцию свиноводства без согласования с ветеринарной службой Гатчинского района. Поголовье свиней следует регистрировать в местной администрации.

И еще: никогда не покупайте мясопродукты, которыми торгуют в несанкционированных местах.

Только строгое выполнение рекомендаций позволит предотвратить попадание африканской чумы свиней на ваши подворья, а вам – избежать административной и уголовной ответственности.

По всем вопросам обращайтесь в государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371) 980-77 или в ветеринарные участки по следующим адресам:

• Сиверский ветеринарный участок: пос. Сиверский, Кезевская дорога, д. 1, тел.: (81371) 44-014, 8-931-979-34-48;

• Тяглинский ветеринарный участок: дер. Тяглино, д. 28, тел.: 8-931-979-52-02;

• Вырицкий ветеринарный участок: пос. Вырица, ул. Соболевского, д. 30, тел.: 8-931-979-06-71;

• Коммунарский ветеринарный участок: г. Коммунар, ул. Западная, д. 4; тел.: 8-931-979-06-72;

• Пудостьский ветеринарный участок: дер. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2, тел.: 8-931-979-06-69.

Для экстренного реагирования круглосуточно работает телефон горячей линии: +7-921-867-72-00. Служба по борьбе с болезнями животных Гатчинского района, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42-а.