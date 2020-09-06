Приоратский парк в Гатчине впервые стал местом проведения такого масштабного действа – и по числу зрителей, и по качеству исполнителей. Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова, солистка Мариинского театра Ольга Пудова, звезда Мариинского театра и Королевской оперы (Лондон) Сергей Лейферкус, герой петербургских мюзиклов Иван Ожогин, звезды шоу «Голос» Аскер Бербеков, Этери Бериашвили и Дмитрий Янковский…

И, конечно, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Чиж & Co – им подпевали тысячи голосов!

Вот лишь некоторые отзывы:

- Спасибо всем организаторам за прекраснейший концерт!!! С 13 часов были на фестивале, исполнители на любой вкус. Сидели на трибуне, видно и слышно было отлично! Атмосфера в парке была праздничная и очень приятная. Не забудем фестиваль никогда!!!

- Спасибо за музыку и за атмосферу!!!

- Такой драйв!!! Спасибо организаторам - звук отличный, вода в помощь, такой возврат в прошлое, в молодость.

- От концерта мега позитив. Музыка, которую слушали в юности. Слова песен знаем. Сумасшедший вечер!

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, теперь «Дым над водой» навсегда пропишется в Приоратском парке Гатчины.

Подробности о фестивале – в ближайшее время

Фото Ольги Фирсовой