Приоратский парк в Гатчине впервые стал местом проведения такого масштабного действа – и по числу зрителей, и по качеству исполнителей. Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова, солистка Мариинского театра Ольга Пудова, звезда Мариинского театра и Королевской оперы (Лондон) Сергей Лейферкус, герой петербургских мюзиклов Иван Ожогин, звезды шоу «Голос» Аскер Бербеков, Этери Бериашвили и Дмитрий Янковский…
И, конечно, Вячеслав
Бутусов и группа «Орден Славы», Чиж & Co – им подпевали тысячи голосов!
Вот лишь некоторые
отзывы:
- Спасибо всем
организаторам за прекраснейший концерт!!! С 13 часов были на фестивале, исполнители
на любой вкус.
Сидели
на трибуне, видно и слышно было отлично! Атмосфера в парке была праздничная и очень
приятная.
Не
забудем фестиваль никогда!!!
- Спасибо за музыку
и за атмосферу!!!
- Такой драйв!!! Спасибо
организаторам - звук отличный,
вода в помощь, такой возврат в прошлое, в молодость.
- От концерта мега
позитив. Музыка, которую слушали в юности. Слова песен знаем. Сумасшедший вечер!
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, теперь «Дым над водой» навсегда пропишется в Приоратском парке Гатчины.
Подробности о
фестивале – в ближайшее время