«Закупки от А до Я. Всë о механизмах участия в тендерах»

Участники смогут
потренироваться в регистрации, в поиске закупок по своей тематике. Спикеры
расскажут об алгоритмах работы не только на российских, но и на международных
площадках. После двухдневного обучения каждый участник сможет самостоятельно
зарегистрироваться на площадках и участвовать в торгах.
Спикеры мероприятия:
- Сергей Петрович Козлов,
к.э.н., преподаватель Высшей школы экономики, преподаватель РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, в прошлом - заместитель директора
Северо-Западного филиала ООО «РТС-тендер»;
- Фокин Марк Александрович -
начальник сектора консультационно-образовательной поддержки Фонда поддержки
предпринимательства Ленинградской области;
- Елисеев Максим Сергеевич,
эксперт «Закупки ЮНИДО и других организаций системы ООН»;
- Гунич Игорь Игоревич,
заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Ленинградской области;
- Екатерина Николаевна Лебедева, участник обучающего курса по тендерам ООН, эксперт по международному продвижению (Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата).
11 сентября 2020 года с 10.00 до 18.00 Вы узнаете о способах и инструментах поиска закупочных процедур, как зарегистрироваться и работать на электронных торговых площадках, участвовать в торгах по № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сергей Петрович Козлов расскажет о том, как обеспечивать заявки и исполнение контракта, как пользоваться банковскими гарантиями, не замораживать свои оборотные средства. Марк Александрович Фокин расскажет об уникальных мерах поддержки для участников закупок, действующих на территории Ленинградской области, в частности как получить бесплатно электронную подпись. По итогам первой части семинара участники получат индивидуальные домашние задания.
Вторая часть семинара расскажет
о системе закупок ООН.
Максим Сергеевич Елисеев, координатор проекта "Развитие партнерских связей России с ЮНИДО" и Екатерина Николаевна Лебедева расскажут об этапах участия в закупках системы ООН, о том, что необходимо сделать чтобы найти тендер, подать заявку и не растеряться на каждом этапе.
Участие в закупках системы ООН – это экспорт. Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Ленинградской области Игорь Игоревич Гунич выступит с информацией о мерах поддержки экспортеров, от перевода необходимых документов до полного сопровождения сделок.
Каждый участник получит задание по работе с порталом госзакупок. С выполненным заданием и всеми вопросами, которые обязательно возникнут, ждем участников 14 сентября.
Регистрация на семинар и мастер-класс по международных закупкам 11 сентября по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1410545/. Формат участия – онлайн или офлайн по адресу: Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3.А, 9 этаж.
На практическом мастер-классе
14 сентября с 10.00 до 14.00 Сергей Петрович Козлов разберет ошибки
самостоятельных заданий и ответит на возникшие вопросы. Вы научитесь готовить
документы к размещению заявок на электронной торговой площадке.
Берите с собой ноутбуки для удобства работы!
Регистрация на практический мастер-класс 14 сентября по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1410588/ . Формат участия – онлайн или офлайн по адресу: Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3.А, 9 этаж.
По итогам семинара и
мастер-классов все участники офлайн и онлайн-формата получат методические
материалы и шпаргалки для участия в международных закупках.