«Закупки от А до Я. Всë о механизмах участия в тендерах»

Участники смогут потренироваться в регистрации, в поиске закупок по своей тематике. Спикеры расскажут об алгоритмах работы не только на российских, но и на международных площадках. После двухдневного обучения каждый участник сможет самостоятельно зарегистрироваться на площадках и участвовать в торгах.

Спикеры мероприятия:

- Сергей Петрович Козлов, к.э.н., преподаватель Высшей школы экономики, преподаватель РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, в прошлом - заместитель директора Северо-Западного филиала ООО «РТС-тендер»;

- Фокин Марк Александрович - начальник сектора консультационно-образовательной поддержки Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области;

- Елисеев Максим Сергеевич, эксперт «Закупки ЮНИДО и других организаций системы ООН»;

- Гунич Игорь Игоревич, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Ленинградской области;

- Екатерина Николаевна Лебедева, участник обучающего курса по тендерам ООН, эксперт по международному продвижению (Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата).

11 сентября 2020 года с 10.00 до 18.00 Вы узнаете о способах и инструментах поиска закупочных процедур, как зарегистрироваться и работать на электронных торговых площадках, участвовать в торгах по № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сергей Петрович Козлов расскажет о том, как обеспечивать заявки и исполнение контракта, как пользоваться банковскими гарантиями, не замораживать свои оборотные средства. Марк Александрович Фокин расскажет об уникальных мерах поддержки для участников закупок, действующих на территории Ленинградской области, в частности как получить бесплатно электронную подпись. По итогам первой части семинара участники получат индивидуальные домашние задания.

Вторая часть семинара расскажет о системе закупок ООН.

Максим Сергеевич Елисеев, координатор проекта "Развитие партнерских связей России с ЮНИДО" и Екатерина Николаевна Лебедева расскажут об этапах участия в закупках системы ООН, о том, что необходимо сделать чтобы найти тендер, подать заявку и не растеряться на каждом этапе.

Участие в закупках системы ООН – это экспорт. Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Ленинградской области Игорь Игоревич Гунич выступит с информацией о мерах поддержки экспортеров, от перевода необходимых документов до полного сопровождения сделок.

Каждый участник получит задание по работе с порталом госзакупок. С выполненным заданием и всеми вопросами, которые обязательно возникнут, ждем участников 14 сентября.

Регистрация на семинар и мастер-класс по международных закупкам 11 сентября по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1410545/. Формат участия – онлайн или офлайн по адресу: Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3.А, 9 этаж.

На практическом мастер-классе 14 сентября с 10.00 до 14.00 Сергей Петрович Козлов разберет ошибки самостоятельных заданий и ответит на возникшие вопросы. Вы научитесь готовить документы к размещению заявок на электронной торговой площадке.

Берите с собой ноутбуки для удобства работы!

Регистрация на практический мастер-класс 14 сентября по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1410588/ . Формат участия – онлайн или офлайн по адресу: Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3.А, 9 этаж.

По итогам семинара и мастер-классов все участники офлайн и онлайн-формата получат методические материалы и шпаргалки для участия в международных закупках.