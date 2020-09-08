ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС «УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Как соединить решение социальных задач и получение дохода? Как государство поможет начинающим предпринимателям? Как вывести свою формулу успеха в создании бизнес-проекта? На эти и другие вопросы ответят спикеры обучающих мероприятий.
Цель проведения – продвижение социального бизнеса, совершенствование
знаний и навыков создания и ведения собственного дела в области образования, досуговых и культурно-просветительских
мероприятий для детей.
На семинаре участникам расскажут, как сделать их существующий бизнес
эффективным и грамотно управлять лояльностью клиентов, обучат основам экономики
проекта и механизмам создания уникальной среды для коллектива и посетителей.
Помимо этого, эксперты уделят особое внимание мерам поддержки государства для
предпринимателей в социальной сфере и ответят на самый актуальный вопрос – как
получить лицензию для частных центров развития и детских садов. Кроме
практических инструкций и готовых шаблонов для использования в своей
деятельности, участники получат задание для самостоятельной проработки. Оно
будет проверено в ходе мастер-класса, в программе которого также запланирован разбор и анализ модели управления проекта одного из участников.
Организатором мероприятий является Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Мероприятия пройдут 10 и 15 сентября в Культурно-досуговом центре
«Южный» по адресу: г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 6.
Для всех желающих, кто не имеет возможности присутствовать лично,
будет организована онлайн-трансляция событий.
Приглашаем всех заинтересованных пройти регистрацию по
ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1418525/.
По всем
интересующим вопросам просьба обращаться к организатору мероприятия в Центр инноваций
социальной сферы: по тел.: 8(812) 309-46-88, доб. 127 или по электронной
почте: ciss@813.ru.