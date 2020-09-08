ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС «УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Как соединить решение социальных задач и получение дохода? Как государство поможет начинающим предпринимателям? Как вывести свою формулу успеха в создании бизнес-проекта? На эти и другие вопросы ответят спикеры обучающих мероприятий.

Цель проведения – продвижение социального бизнеса, совершенствование знаний и навыков создания и ведения собственного дела в области образования, досуговых и культурно-просветительских мероприятий для детей.

На семинаре участникам расскажут, как сделать их существующий бизнес эффективным и грамотно управлять лояльностью клиентов, обучат основам экономики проекта и механизмам создания уникальной среды для коллектива и посетителей. Помимо этого, эксперты уделят особое внимание мерам поддержки государства для предпринимателей в социальной сфере и ответят на самый актуальный вопрос – как получить лицензию для частных центров развития и детских садов. Кроме практических инструкций и готовых шаблонов для использования в своей деятельности, участники получат задание для самостоятельной проработки. Оно будет проверено в ходе мастер-класса, в программе которого также запланирован разбор и анализ модели управления проекта одного из участников.

Организатором мероприятий является Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Мероприятия пройдут 10 и 15 сентября в Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 6.

Для всех желающих, кто не имеет возможности присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция событий.

Приглашаем всех заинтересованных пройти регистрацию по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1418525/.

По всем интересующим вопросам просьба обращаться к организатору мероприятия в Центр инноваций социальной сферы: по тел.: 8(812) 309-46-88, доб. 127 или по электронной почте: ciss@813.ru.