Нехорошая кредитная история

3-го сентября в УМВД
России по Гатчинскому району поступило несколько заявлений от жителей Гатчины и
района, которых обманули одним и тем же способом. 31-летнему жителю
Мызы-Ивановки позвонил с московского номера неизвестный, представившийся
сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на имя молодого человека через
онлайн-приложение пытаются взять кредит. И для предотвращения данной операции
необходимо взять настоящий кредит.
Что сделал клиент банка
после этого? В онлайн-приложении оформил кредит на сумму 410 тысяч рублей.
Потом ему позвонили с мобильного и сказали, что он «успел». Теперь эти деньги
надо вернуть обратно. Для этого следует снять их и перевести на счета
нескольких мобильных номеров. Молодой человек пошел, снял деньги и все четыре
сотни перевел по указанным ему номерам. Когда опомнился, заявил в полицию.
В тот же день в дежурную
часть обратилась 37-летняя жительница Гатчины: ей поступил звонок с аналогичным
сообщением. Якобы на ее имя пытаются взять кредит в Краснодарском крае. Чтобы
это предотвратить, ей нужно произвести ряд действий. Женщина не запомнила, что
именно она делала, но после того, как она пообщалась со злоумышленниками и
зашла в онлайн-приложение, обнаружилось, что она взяла кредит на сумму более
130 тысяч рублей и перевела потом эти деньги двумя переводами в другой банк.
В дежурную часть
Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 36-летней жительницы Вырицы,
которой утром позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей банка и
заявила, что ей предварительно одобрен кредит в размере 568 тысяч рублей. Но
этим кредитом пытается воспользоваться неизвестный. «Сотрудница банка»
рекомендовала клиентке обратиться в банк для получения кредита, что женщина и
сделала. Она отправилась в отделение банка, оформила кредит на свое имя на
сумму свыше 568 тысяч рублей, и деньги поступили ей на дебетовую карту. Она их
обналичила и, следуя указаниям звонившей «сотрудницы», пошла к ближайшему
банкомату, расположенному не в данном отделении банка, и перевела деньги на
разные счета, предоставленные аферисткой. Ущерб превысил полмиллиона.
По фактам мошенничеств в
значительном размере возбуждены уголовные дела.