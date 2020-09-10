Нехорошая кредитная история

3-го сентября в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько заявлений от жителей Гатчины и района, которых обманули одним и тем же способом. 31-летнему жителю Мызы-Ивановки позвонил с московского номера неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на имя молодого человека через онлайн-приложение пытаются взять кредит. И для предотвращения данной операции необходимо взять настоящий кредит.

Что сделал клиент банка после этого? В онлайн-приложении оформил кредит на сумму 410 тысяч рублей. Потом ему позвонили с мобильного и сказали, что он «успел». Теперь эти деньги надо вернуть обратно. Для этого следует снять их и перевести на счета нескольких мобильных номеров. Молодой человек пошел, снял деньги и все четыре сотни перевел по указанным ему номерам. Когда опомнился, заявил в полицию.

В тот же день в дежурную часть обратилась 37-летняя жительница Гатчины: ей поступил звонок с аналогичным сообщением. Якобы на ее имя пытаются взять кредит в Краснодарском крае. Чтобы это предотвратить, ей нужно произвести ряд действий. Женщина не запомнила, что именно она делала, но после того, как она пообщалась со злоумышленниками и зашла в онлайн-приложение, обнаружилось, что она взяла кредит на сумму более 130 тысяч рублей и перевела потом эти деньги двумя переводами в другой банк.

В дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 36-летней жительницы Вырицы, которой утром позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей банка и заявила, что ей предварительно одобрен кредит в размере 568 тысяч рублей. Но этим кредитом пытается воспользоваться неизвестный. «Сотрудница банка» рекомендовала клиентке обратиться в банк для получения кредита, что женщина и сделала. Она отправилась в отделение банка, оформила кредит на свое имя на сумму свыше 568 тысяч рублей, и деньги поступили ей на дебетовую карту. Она их обналичила и, следуя указаниям звонившей «сотрудницы», пошла к ближайшему банкомату, расположенному не в данном отделении банка, и перевела деньги на разные счета, предоставленные аферисткой. Ущерб превысил полмиллиона.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.