Область готовится к осеннему призыву

Область готовится к осеннему призыву

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании призывных комиссий муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

Рубрики : Общество     10 Sep 2020

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. На службу в Российскую армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство молодых солдат Ленинградской области отправятся служить в воинские части на территории Западного военного округа.

В период осенней кампании будут соблюдены противоэпидемические меры. Призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут двухэтапное тестирование на COVID-19. Такой многоступенчатый подход во время весеннего призыва позволит не допустить направления болеющих в Вооруженные силы РФ.

Ежегодно регион успешно проводит осеннюю и весеннюю призывные кампании и  выполняет план по призыву на 100%.

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