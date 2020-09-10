Область готовится к осеннему призыву

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. На службу в Российскую армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство молодых солдат Ленинградской области отправятся служить в воинские части на территории Западного военного округа.

В период осенней кампании будут соблюдены противоэпидемические меры. Призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут двухэтапное тестирование на COVID-19. Такой многоступенчатый подход во время весеннего призыва позволит не допустить направления болеющих в Вооруженные силы РФ.

Ежегодно регион успешно проводит осеннюю и весеннюю призывные кампании и выполняет план по призыву на 100%.