Область готовится к осеннему призыву

Осенний призыв пройдет с
1 октября по 31 декабря. На службу в Российскую армию будут призываться молодые
люди в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство молодых солдат Ленинградской
области отправятся служить в воинские части на территории Западного военного
округа.
В период осенней кампании
будут соблюдены противоэпидемические меры. Призывники будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты и пройдут двухэтапное тестирование на
COVID-19. Такой многоступенчатый подход во время весеннего призыва позволит не
допустить направления болеющих в Вооруженные силы РФ.
Ежегодно регион успешно
проводит осеннюю и весеннюю призывные кампании и выполняет план по призыву на 100%.