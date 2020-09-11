Переплатил за выпивку

В Сиверский отдел полиции обратился 38-летний житель деревни
Лампово: около трех часов ночи он употреблял спиртное у себя в деревне с двумя
неизвестными молодыми людьми. Один из собутыльников попросил у него мобильный
телефон и банковскую карту – чтобы снять у него с карты 1000 рублей за
алкоголь, купленный за счет незнакомцев. Утром мужчина обнаружил, что с его
банковской карты было переведено, без малого, 35 тысяч рублей некому Семену
Сергеевичу Г. Ущерб оказался значительный – на такую дорогостоящую выпивку
потерпевший не рассчитывал. Кстати, работает он …психологом в соответствующем лечебном
учреждении.
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