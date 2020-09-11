Переплатил за выпивку

Переплатил за выпивку

В ходе ночного распития спиртных напитков незнакомые собутыльники похитили у молодого человека деньги с банковской карты. Телефон и карту он сам вручил злоумышленникам.

Рубрики : Культура     11 Sep 2020

В Сиверский отдел полиции обратился 38-летний житель деревни Лампово: около трех часов ночи он употреблял спиртное у себя в деревне с двумя неизвестными молодыми людьми. Один из собутыльников попросил у него мобильный телефон и банковскую карту – чтобы снять у него с карты 1000 рублей за алкоголь, купленный за счет незнакомцев. Утром мужчина обнаружил, что с его банковской карты было переведено, без малого, 35 тысяч рублей некому Семену Сергеевичу Г. Ущерб оказался значительный – на такую дорогостоящую выпивку потерпевший не рассчитывал. Кстати, работает он …психологом в соответствующем лечебном учреждении.

 

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