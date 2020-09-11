С днём рождения, Александр Иванович!

Пройдут празднования в городах, где жил и творил писатель - в Наровчате Пензенской области, где он родился, в Балаклаве, где он любил бывать наездами, общаясь с простыми рыбаками, по всей России и за рубежом. Так велико творческое наследие писателя.

Я же хочу напомнить вам, дорогие читатели, о том, как прошёл первый Купринский праздник в нашем городе и районе.

Первые послевоенные мероприятия, посвящённые А.И. Куприну, были связаны с большими неприятностями для их организаторов, так как проведению этих празднеств противился первый комиссар Гатчины (не буду озвучивать его имени, так как в Гатчине ещё живут его родственники). Он был идейным коммунистом, и потому ярым ненавистником Куприна, и иначе как «белогвардейской сволочью» его не называл. Говорили, что при отступлении «белых» из Гатчины, в том числе и А.И. Куприна в составе редакции «Приневского края», он даже лично стрелял в отступавшего Куприна.

Этот героический человек прожил долгую жизнь и не мало попортил крови своими антикупринскими запретами инициаторам наименования одной из улиц нашего города именем Куприна, присвоения имени Куприна Гатчинской городской библиотеке. Кризисную ситуацию удалось тогда решить с помощью известного писателя, литературоведа, профессора, академика «Пушкинского дома» Михаила Михайловича Бахтина, который приехал в наш город и выступил на заседании партактива работников культуры г. Гатчины и района.

Когда я, в далёком уже 1981 году, работая режиссёром в Дирекции Гатчинского Дворца-музея и парка, задумал написать сценарий и поставить праздник, посвящённый А.И. Куприну (в котором по замыслу должны были принять участие учреждения культуры Москвы, Ленинграда, Гатчины и Гатчинского района), мои старшие коллеги по культуре, умудрённые нелёгкой борьбой с бывшим комиссаром, а ныне проживающем на заслуженном пенсионном отдыхе ветеране, предупреждали меня о «минном поле», по которому мне надлежало делать свои дерзкие шаги. И, действительно, моя битва с системой была кровавой. Каждая строка, каждый эпизод будущего сценария пробивались с огромным трудом. Бесконечные «литования» текстов в отделе пропаганды и агитации Гатчинского городского комитета ещё той партии. Бесконечные придирки и препоны. Обычно работа над сценариями массовых театрализованных праздников занимала от трёх месяцев до полугода, работа над сценарием первого Купринского праздника продолжалась около полутора лет. И всё-таки задуманный дирекцией Гатчинского Дворца-музея и парка и нашей постановочной группой праздник состоялся.

В работе над сценарием вместе со мной принимали участие талантливые, творческие гатчинцы Ольга и Виктор Андриенко. Они же были и ведущими на главной сценической площадке праздника. (Ольга – литературовед, посвятивший свою жизнь творчеству Марины Цветаевой, её супруг Виктор, большой почитатель творчества Куприна - физик, сотрудник ЛИЯФ (ныне ПИЯФ). Именно им, вместе со мной приходилось продираться через бесконечные «тёрки» и придирки со стороны контролирующих нас товарищей.

Главным художником праздника был известный гатчинцам художник, преподаватель художественной школы, художник-оформитель Гатчинского Дворца-музея и парка Владимир Константинович Монахов.

Музыкальное оформление праздника было блестяще выполнено известным гатчинским поэтом и бардом Виктором Алексеевичем Шутиловым. (Кстати, именно в это время он пробивал регистрацию в клубе завода «Буревестник» своего Клуба авторской песни «Шхуна», 35-летие которого мы недавно так блестяще отметили).

11 сентября 1983 года наш праздник «Куприн и Гатчина», посвящённый 113-й годовщине со дня рождения писателя, состоялся на территории Гатчинского дворцового парка.

В открытии торжественной части праздника «Куприн – наша гордость и слава» состоялось выступление актёров, писателей, музыкальных исполнителей, композиторов, искусствоведов, членов творческих союзов, поэтов, режиссёров фильмов, снятых по произведениям Куприна.

«Наш подарок Куприну» - так назывался концерт артистов Ленинградской эстрады.

«Всероссийскому гатчинскому жителю» - так называлась концертная программа выступления народных и фольклорных коллективов Гатчины и района.

В павильоне Венеры состоялся филармонический литературно- музыкальный концерт мастеров искусств г. Ленинграда.

С 7 по 12 сентября Гатчинская городская библиотека, к тому времени уже имени А. И. Куприна, приготовила по страницам произведений А.И. Куприна для своих читателей – почитателей творчества Куприна программу «Купринские чтения».

Сотрудники Гатчинской детской библиотеки подготовили и провели для детей, посетивших наш праздник, программу «Куприн – детям».

Работники Гатчинской районной библиотеки провели книжный обзор по произведениям писателя «Великий русский писатель».

«Старая Гатчина» - так называлась выставка офортов и графики гатчинских художников Елены Кисилёвой, Владимира Монахова и Олега Машина.

«Союз Писателей» г. Ленинграда организовал для гатчинцев выездную книжную выставку «Выдающийся русский писатель-реалист А.И. Куприн».

В кинотеатре «Зелёном» (да, был в то время в нашем городе и такой, любимый нами кинотеатр, уютно расположившейся в тени вековых дерев на территории Приоратского парка, совсем рядом с площадью Коннетабль) в рамках программы «Куприн и кино» состоялся премьерный просмотр художественного фильма «Шурочка» (студия «Ленфильм» 1983 г.) по произведению А.И. Куприна «Поединок», а после демонстрации фильма зрители встретились с режиссером и постановочной группой фильма.

Наша творческая команда была первой, кто отважился провести Купринский праздник в г. Гатчине и районе в то, ещё советское время, да ещё и в открытом формате. Действие праздника охватило не только территорию Дворца-музея парка, но также и библиотеки, Дома культуры, клубы Гатчины и района.

Последние семь лет в культуру Гатчины вписался новый Купринский литературно-исторический фестиваль. В разные годы он имел различные наименования – «Чудная штука эта жизнь» или «Пикник на Ферме с Куприным». Это новый взгляд, новые подходы творческого тандема его основателей, режиссёров и устроителей Константина Иванова и Александра Маврина (Александр - незаменимый, моментально узнаваемый Куприн на всех праздниках имени его имени, а Константин играет роль Тофеля в неизменных смокинге и цилиндре).

Искренне желаю им, их команде и всем работникам и коллективам участвующим в проведении этих праздников, творческих удач в деле популяризации творчества А.И. Куприна.

Юрий Давыдкин, художественный руководитель творческого объединения «ТЕАТР и К°» Гатчинского Дворца молодежи