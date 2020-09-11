С днём рождения, Александр Иванович!

Пройдут празднования в
городах, где жил и творил писатель - в Наровчате Пензенской области, где он
родился, в Балаклаве, где он любил бывать наездами, общаясь с простыми
рыбаками, по всей России и за рубежом. Так велико творческое наследие писателя.
Я же хочу напомнить вам,
дорогие читатели, о том, как прошёл первый Купринский праздник в нашем городе и
районе.
Первые послевоенные
мероприятия, посвящённые А.И. Куприну, были связаны с большими неприятностями
для их организаторов, так как проведению этих празднеств противился первый
комиссар Гатчины (не буду озвучивать его имени, так как в Гатчине ещё живут его
родственники). Он был идейным коммунистом, и потому ярым ненавистником Куприна,
и иначе как «белогвардейской сволочью» его не называл. Говорили, что при
отступлении «белых» из Гатчины, в том числе и А.И. Куприна в составе редакции
«Приневского края», он даже лично стрелял в отступавшего Куприна.
Этот героический человек
прожил долгую жизнь и не мало попортил крови своими антикупринскими запретами
инициаторам наименования одной из улиц нашего города именем Куприна, присвоения
имени Куприна Гатчинской городской библиотеке. Кризисную ситуацию удалось тогда
решить с помощью известного писателя, литературоведа, профессора, академика
«Пушкинского дома» Михаила Михайловича Бахтина, который приехал в наш город и
выступил на заседании партактива работников культуры г. Гатчины и района.
Когда я, в далёком уже
1981 году, работая режиссёром в Дирекции Гатчинского Дворца-музея и парка,
задумал написать сценарий и поставить праздник, посвящённый А.И. Куприну (в
котором по замыслу должны были принять участие учреждения культуры Москвы,
Ленинграда, Гатчины и Гатчинского района), мои старшие коллеги по культуре,
умудрённые нелёгкой борьбой с бывшим комиссаром, а ныне проживающем на
заслуженном пенсионном отдыхе ветеране, предупреждали меня о «минном поле», по
которому мне надлежало делать свои дерзкие шаги. И, действительно, моя битва с
системой была кровавой. Каждая строка, каждый эпизод будущего сценария
пробивались с огромным трудом. Бесконечные «литования» текстов в отделе
пропаганды и агитации Гатчинского городского комитета ещё той партии.
Бесконечные придирки и препоны. Обычно работа над сценариями массовых
театрализованных праздников занимала от трёх месяцев до полугода, работа над
сценарием первого Купринского праздника продолжалась около полутора лет. И
всё-таки задуманный дирекцией Гатчинского Дворца-музея и парка и нашей
постановочной группой праздник состоялся.
В работе над сценарием
вместе со мной принимали участие талантливые, творческие гатчинцы Ольга и
Виктор Андриенко. Они же были и ведущими на главной сценической площадке
праздника. (Ольга – литературовед, посвятивший свою жизнь творчеству Марины
Цветаевой, её супруг Виктор, большой почитатель творчества Куприна - физик,
сотрудник ЛИЯФ (ныне ПИЯФ). Именно им, вместе со мной приходилось продираться
через бесконечные «тёрки» и придирки со стороны контролирующих нас товарищей.
Главным художником
праздника был известный гатчинцам художник, преподаватель художественной школы,
художник-оформитель Гатчинского Дворца-музея и парка Владимир Константинович
Монахов.
Музыкальное оформление
праздника было блестяще выполнено известным гатчинским поэтом и бардом Виктором
Алексеевичем Шутиловым. (Кстати, именно в это время он пробивал регистрацию в
клубе завода «Буревестник» своего Клуба авторской песни «Шхуна», 35-летие которого
мы недавно так блестяще отметили).
11 сентября 1983 года наш
праздник «Куприн и Гатчина», посвящённый 113-й годовщине со дня рождения
писателя, состоялся на территории Гатчинского дворцового парка.
В открытии торжественной
части праздника «Куприн – наша гордость и слава» состоялось выступление
актёров, писателей, музыкальных исполнителей, композиторов, искусствоведов,
членов творческих союзов, поэтов, режиссёров фильмов, снятых по произведениям
Куприна.
«Наш подарок Куприну» - так назывался концерт
артистов Ленинградской эстрады.
«Всероссийскому
гатчинскому жителю» - так называлась концертная программа выступления народных
и фольклорных коллективов Гатчины и района.
В павильоне Венеры
состоялся филармонический литературно- музыкальный концерт мастеров искусств г.
Ленинграда.
С 7 по 12 сентября
Гатчинская городская библиотека, к тому времени уже имени А. И. Куприна,
приготовила по страницам произведений А.И. Куприна для своих читателей –
почитателей творчества Куприна программу «Купринские чтения».
Сотрудники Гатчинской
детской библиотеки подготовили и провели для детей, посетивших наш праздник,
программу «Куприн – детям».
Работники Гатчинской
районной библиотеки провели книжный обзор по произведениям писателя «Великий
русский писатель».
«Старая Гатчина» - так
называлась выставка офортов и графики гатчинских художников Елены Кисилёвой,
Владимира Монахова и Олега Машина.
«Союз Писателей» г.
Ленинграда организовал для гатчинцев выездную книжную выставку «Выдающийся
русский писатель-реалист А.И. Куприн».
В кинотеатре «Зелёном»
(да, был в то время в нашем городе и такой, любимый нами кинотеатр, уютно
расположившейся в тени вековых дерев на территории Приоратского парка, совсем
рядом с площадью Коннетабль) в рамках программы «Куприн и кино» состоялся
премьерный просмотр художественного фильма «Шурочка» (студия «Ленфильм» 1983
г.) по произведению А.И. Куприна «Поединок», а после демонстрации фильма
зрители встретились с режиссером и постановочной группой фильма.
Наша творческая команда
была первой, кто отважился провести Купринский праздник в г. Гатчине и районе в
то, ещё советское время, да ещё и в открытом формате. Действие праздника
охватило не только территорию Дворца-музея парка, но также и библиотеки, Дома
культуры, клубы Гатчины и района.
Последние семь лет в
культуру Гатчины вписался новый Купринский литературно-исторический фестиваль.
В разные годы он имел различные наименования – «Чудная штука эта жизнь» или
«Пикник на Ферме с Куприным». Это новый взгляд, новые подходы творческого
тандема его основателей, режиссёров и устроителей Константина Иванова и
Александра Маврина (Александр -
незаменимый, моментально узнаваемый
Куприн на всех праздниках имени его имени, а Константин играет роль
Тофеля в неизменных смокинге и цилиндре).
Искренне желаю им, их
команде и всем работникам и коллективам участвующим в проведении этих
праздников, творческих удач в деле популяризации творчества А.И. Куприна.
Юрий Давыдкин, художественный
руководитель творческого объединения «ТЕАТР и К°» Гатчинского Дворца молодежи