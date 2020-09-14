Спокойное лето на водоемах области

Сотрудники комитета правопорядка и безопасности совместно с коллегами из МЧС, ОВД и АСС по Ленинградской области была проделана работа по патрулированию береговых линий областных водоемов в местах неорганизованного купания.

Всего за лето было проведено более 200 рейдов, в ходе которых составлено свыше 40 протоколов об административных правонарушениях по ст. 2.10-2 областного закона № 47-оз о нарушениях правил пользования водными объектами для личных и бытовых нужд, а также было проведено более 150 просветительских бесед.

Принятые меры позволили не допустить роста гибели людей на водоемах в летний период и в целом сохранить положительную динамику обеспечения безопасности на водных объектах Ленинградской области.

Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает, что удостоверения на право управления маломерным судном и гидроциклом действует 10 лет; освидетельствование маломерного судна действует 5 лет. Будьте бдительны, не подвергайте опасности себя и пассажиров!

Предварительная запись по телефону: 8 (81371) 96-215.