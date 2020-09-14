Спокойное лето на водоемах области

Сотрудники
комитета правопорядка и безопасности совместно с коллегами из МЧС, ОВД и АСС по
Ленинградской области была проделана работа по патрулированию береговых линий
областных водоемов в местах неорганизованного купания.
Всего
за лето было проведено более 200 рейдов, в ходе которых составлено свыше 40
протоколов об административных правонарушениях по ст. 2.10-2 областного закона
№ 47-оз о нарушениях правил пользования водными объектами для личных и бытовых
нужд, а также было проведено более 150 просветительских бесед.
Принятые
меры позволили не допустить роста гибели людей на водоемах в летний период и в
целом сохранить положительную динамику обеспечения безопасности на водных
объектах Ленинградской области.
Предварительная запись по телефону: 8 (81371) 96-215.