«Две усадьбы» претендуют на звание лучшего проекта России

Всего на Всероссийский конкурс «Мой проект – моей стране!» поступило более 1800 заявок в 14 номинациях. Цель конкурса – выявить и распространить самые успешные и актуальные общественные инициативы в России и вовлечь в них как можно больше людей. От Ленинградской области в лонг-лист конкурса вошли 19 заявок. Помимо проекта «Две усадьбы» по созданию экотропы в числе претендентов на победу – проект «Шаги по экотропе», что говорит об актуальности данной темы в нашем регионе.

Напомним, проект «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму посвящен развитию экскурсионных маршрутов на территории Демидовской усадьбы в Тайцах и усадьбы Петра Витгенштейна в поселке Дружноселье. Разработкой проекта занимается Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив».

В усадьбе Демидовых новый маршрут будет предназначен для конных прогулок и велосипедистов и станет альтернативой уже существующему пешему маршруту «Прогулка вокруг Большой поляны». В усадьбе Петра Витгенштейна после открытия тропы можно будет покататься на лошадях благодаря расположенной поблизости конюшне «Графская усадьба».

- Мы развиваем комфортный туризм в тех парках Ленинградской области, до которых пока не дошли масштабные программы по благоустройству и реконструкции. Мы уверены, что каждый маршрут должен иметь свое название, историю, сувенирную продукцию, удобную транспортную доступность, чтобы оставаться привлекательным для туристов. Жители близлежащих населенных пунктов хотят исследовать не только известные тропы гатчинских или питерских парков, но неизведанные до сих пор маршруты, - рассказала руководитель проекта «Две усадьбы» Инна Климова.

Сегодня в рамках проекта «Две усадьбы» продолжаются работы по расчистке новых троп в обеих усадьбах от самосевного кустарника и мусора. В работах принимали участие безработные граждане в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области».

В конце сентября экспертный совет объявит шорт-лист финалистов, а позднее станут известны победители в каждой номинации.