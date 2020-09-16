«Гатчинские встречи» готовы удивлять!

- Организация концерта такого масштаба –
это сложный и кропотливый процесс, который требует слаженной работы на каждом
этапе. На правах директора я выражаю признательность своему коллективу за
профессиональную работу.
Мы были рады подарить возможность нашим
зрителям насладиться хитами в исполнении звёзд российской эстрады. Для того, чтобы
видеть, как вы подпеваете любимым песням и купаете артистов в овациях, мы
готовы усердно работать, не замечать препятствий и преодолевать трудности.
Спасибо, что не испугались дождливой погоды и пришли с позитивным настроем! Это
говорит о высоком уровне культуры, стремлении к расширению кругозора и
заинтересованности в жизни родного города.
Особенно приятно получать огромное
количество положительных отзывов о мероприятии с добрыми словами, пожеланиями и
выражением надежды на посещение фестиваля в следующем году. Для нас такая
похвала зрителя – высшая награда! Большое спасибо за улыбки и нескончаемые
аплодисменты, за добрую энергетику, которую вы излучали на представлении, за
чуткое отношение к исполнителям, доброжелательность и гостеприимство!
Мы благодарим за поддержку и развитие
фестиваля губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко,
главу Гатчины и Гатчинского муниципального района Виталия Андреевича Филоненко.
С большим уважением выражаю благодарность администрации Гатчинского муниципального
района за содействие в реализации мероприятия и лично главе администрации
Людмиле Николаевне Нещадим за поддержку идеи сделать концерт-фестиваль
«Гатчинские встречи» ежегодным. Лестно, что председатель комитета по культуре и
туризму Гатчинского района Наталья Геннадьевна Куделя высоко оценила
организаторские способности команды Гатчинского городского Дома культуры.
Концерт-фестиваль – это совершенно новый и
уникальный формат для Гатчины с использованием спецэффектов и оригинальных
декорационных конструкций. Особенность концертной программы «Гатчинских встреч»
- это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с
профессиональными титулованными артистами. Программа концерта - это афиша на
целый год. Артисты, принимающие участие в фестивале, выступят с сольными
концертами в стенах Гатчинского городского Дома культуры.
Вместе с известными певцами выступили
лучшие творческие коллективы Гатчины: танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» и
ансамбль бальных танцев «Партита», цирк «Гротеск», руководитель
вокально-эстрадной студия «Fortissimo» Виктория Полухина и Стас Деньговский.
Получились отличные совместные номера с Анастасией Спиридоновой, Александром
Ягья, Марией Богомоловой, Игорем Латышко, группой «Ярмарка» и другими. Украсило
открытие праздника появление красавиц из образцового коллектива «Театр костюма
«Катюша». Благодарим танцевальный клуб «Импульс», юные танцоры приехали из г.
Волхов.
Фестиваль – это площадка для развития
талантливой молодежи. Дети приобретают опыт выступлений с именитыми артистами,
оттачивают своё мастерство на большой сцене. Сергей Войтенко, музыкант,
композитор, лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон», «Звёзды
Дорожного радио», оценил уровень подготовки танцевально-спортивного клуба
«Эльдорадо» и пригласил выступить вместе с ним на концерте в Кремле!
«Гатчинские встречи» в этом году предстали
перед вами в новом, расширенном формате, под открытым небом. Хедлайнером
концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович. Бессменные ведущие
Юрий Балтачев и Яна Леонтьева в этот раз эффектно появились на бирюзовом
кабриолете.
Мы уверены, у фестиваля всё впереди.
Ежегодное событие в Гатчине станет доброй и приятной традицией, а также местом
притяжения звёзд российской эстрады.
Мы будем рады видеть вас на концерте-фестивале
«Гатчинские встречи» в следующем году!
Фото Юлии Рузиной