«Гатчинские встречи» готовы удивлять!

- Организация концерта такого масштаба – это сложный и кропотливый процесс, который требует слаженной работы на каждом этапе. На правах директора я выражаю признательность своему коллективу за профессиональную работу.

Мы были рады подарить возможность нашим зрителям насладиться хитами в исполнении звёзд российской эстрады. Для того, чтобы видеть, как вы подпеваете любимым песням и купаете артистов в овациях, мы готовы усердно работать, не замечать препятствий и преодолевать трудности. Спасибо, что не испугались дождливой погоды и пришли с позитивным настроем! Это говорит о высоком уровне культуры, стремлении к расширению кругозора и заинтересованности в жизни родного города.

Особенно приятно получать огромное количество положительных отзывов о мероприятии с добрыми словами, пожеланиями и выражением надежды на посещение фестиваля в следующем году. Для нас такая похвала зрителя – высшая награда! Большое спасибо за улыбки и нескончаемые аплодисменты, за добрую энергетику, которую вы излучали на представлении, за чуткое отношение к исполнителям, доброжелательность и гостеприимство!

Мы благодарим за поддержку и развитие фестиваля губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, главу Гатчины и Гатчинского муниципального района Виталия Андреевича Филоненко. С большим уважением выражаю благодарность администрации Гатчинского муниципального района за содействие в реализации мероприятия и лично главе администрации Людмиле Николаевне Нещадим за поддержку идеи сделать концерт-фестиваль «Гатчинские встречи» ежегодным. Лестно, что председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Наталья Геннадьевна Куделя высоко оценила организаторские способности команды Гатчинского городского Дома культуры.

Концерт-фестиваль – это совершенно новый и уникальный формат для Гатчины с использованием спецэффектов и оригинальных декорационных конструкций. Особенность концертной программы «Гатчинских встреч» - это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с профессиональными титулованными артистами. Программа концерта - это афиша на целый год. Артисты, принимающие участие в фестивале, выступят с сольными концертами в стенах Гатчинского городского Дома культуры.

Вместе с известными певцами выступили лучшие творческие коллективы Гатчины: танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» и ансамбль бальных танцев «Партита», цирк «Гротеск», руководитель вокально-эстрадной студия «Fortissimo» Виктория Полухина и Стас Деньговский. Получились отличные совместные номера с Анастасией Спиридоновой, Александром Ягья, Марией Богомоловой, Игорем Латышко, группой «Ярмарка» и другими. Украсило открытие праздника появление красавиц из образцового коллектива «Театр костюма «Катюша». Благодарим танцевальный клуб «Импульс», юные танцоры приехали из г. Волхов.

Фестиваль – это площадка для развития талантливой молодежи. Дети приобретают опыт выступлений с именитыми артистами, оттачивают своё мастерство на большой сцене. Сергей Войтенко, музыкант, композитор, лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон», «Звёзды Дорожного радио», оценил уровень подготовки танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» и пригласил выступить вместе с ним на концерте в Кремле!

«Гатчинские встречи» в этом году предстали перед вами в новом, расширенном формате, под открытым небом. Хедлайнером концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович. Бессменные ведущие Юрий Балтачев и Яна Леонтьева в этот раз эффектно появились на бирюзовом кабриолете.

Мы уверены, у фестиваля всё впереди. Ежегодное событие в Гатчине станет доброй и приятной традицией, а также местом притяжения звёзд российской эстрады.

Мы будем рады видеть вас на концерте-фестивале «Гатчинские встречи» в следующем году!

Фото Юлии Рузиной