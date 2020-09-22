Гатчинцы присоединились к акции «Сохраним лес»

В
Гатчинском районе посадки проходили на территории Вырицкого участкового
лесничества рядом с деревней Каушта. В акции приняли участие 52 человека. Было
высажено 4400 сеянцев на площади 2,2 га.
Очень
приятно, что в акции приняли участие волонтеры. Многие пришли семьями, вместе
со своими детьми. Ведь только личным примером можно показать любовь к
окружающей среде и родному лесу.
Информацию
о запланированных мероприятиях акции можно узнать на сайте комитета по
природным ресурсам Ленинградской области, а также на официальном сайте кампании
сохранимлес.рф.
Напомним,
что акция проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов
и экологии РФ и по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства,
Всероссийского общества охраны природы, Общероссийского народного фронта –
«Молодежки ОНФ».