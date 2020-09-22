Гатчинцы присоединились к акции «Сохраним лес»

Гатчинцы присоединились к акции «Сохраним лес»

В преддверие профессионального праздника лесоводов на территории земель лесного фонда одновременно в 19 лесничествах – филиалах учреждения «Ленобллес» прошли мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес»

Рубрики : Общество     22 Sep 2020

В Гатчинском районе посадки проходили на территории Вырицкого участкового лесничества рядом с деревней Каушта. В акции приняли участие 52 человека. Было высажено 4400 сеянцев на площади 2,2 га.

Очень приятно, что в акции приняли участие волонтеры. Многие пришли семьями, вместе со своими детьми. Ведь только личным примером можно показать любовь к окружающей среде и родному лесу.

Информацию о запланированных мероприятиях акции можно узнать на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области, а также на официальном сайте кампании сохранимлес.рф.

Напомним, что акция проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы, Общероссийского народного фронта – «Молодежки ОНФ».


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