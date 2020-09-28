Комиссия определит лучшие концепции заводов по утилизации мусора в Ленобласти

Комиссия определит лучшие концепции заводов по утилизации мусора в Ленобласти

Встреча комиссии по рассмотрению заявок концепций проектов строительства комплексов глубокой переработки, утилизации и обезвреживания отходов в Ленобласти состоялась 25 сентября.

Рубрики : ЖКХ     28 Sep 2020

Конкурсная комиссия сформирована из экспертов профильных комитетов. В заседании приняли участие представители экологического совета при губернаторе Ленобласти. Изучены все 14 заявок. Из них лишь одна не соответствовала критериям конкурса.

Всего примут три концепции, на основе которых будут в дальнейшем реализовываться проекты строительства мусороперерабатывающих заводов. В конкурентной борьбе определятся максимально эффективные технологические решения, которые обеспечат сокращение отходов на размещении и вовлечение их в оборот.

Результаты рассмотрения заявок станут известны ‪через пять рабочих дней.


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