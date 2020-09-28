Комиссия определит лучшие концепции заводов по утилизации мусора в Ленобласти

Конкурсная комиссия сформирована из экспертов
профильных комитетов. В заседании приняли участие представители экологического
совета при губернаторе Ленобласти. Изучены все 14 заявок. Из них лишь одна не
соответствовала критериям конкурса.
Всего примут три концепции, на основе которых будут
в дальнейшем реализовываться проекты строительства мусороперерабатывающих
заводов. В конкурентной борьбе определятся максимально эффективные
технологические решения, которые обеспечат сокращение отходов на размещении и
вовлечение их в оборот.
Результаты рассмотрения заявок станут известны
через пять рабочих дней.